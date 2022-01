السودان.. الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم حكومة مدنية ودعوات شعبية للتظاهر الخميس

أكدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء التزامها بدعم حكومة قيادتها مدنية كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان، وذلك بعد إعلان البعثة الأممية إطلاق مشاورات لحل الأزمة السياسية، وسط دعوات لمظاهرات حاشدة الخميس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونتاميس) في بيان بشأن مشاورات العملية السياسية في البلاد إن الأمم المتحدة ملتزمة بحسب تفويضها بدعم حكومة قيادتها مدنية كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية، مؤكدة أن البعثة ستعمل مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدي إلى توافق حول سبيل الانتقال الديمقراطي.

وشدد البيان على أنه ليس للأمم المتحدة أي موقف حيال نتيجة هذه العملية التي ستهتدي بآراء السودانيين، وأنها ستساهم في تصميم الخطوات التالية للعملية.

وأكد البيان أن يونتاميس على استعداد لتيسير اتخاذ خطوات إضافية في مرحلة لاحقة حسب الحاجة.

وتعول الأمم المتحدة -بحسب البيان- على التعاون الكامل من جميع الأطراف لتهيئة مناخ ملائم للمشاورات، ويشمل ذلك "الإنهاء الفوري للعنف ضد المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي العنف والحفاظ على حقوق الإنسان".

وكان رئيس البعثة فولكر بيرتس قد أعلن الاثنين بدء مشاورات أولية منفردة مع كافة الأطراف بهدف حل الأزمة السياسية، والتي توسعت عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي موضوع آخر، قال بيرتس في تغريدة على تويتر إنه "يجب أن تتوقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في السودان فورا".

وجاء ذلك بعدما أعربت منظمة الصحية العالمية عن قلقها إزاء الإبلاغ عن 15 هجوما على العاملين في مجال الرعاية الصحية بالسودان منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وذكرت المنظمة أن معظم الاعتداءات تأتي في شكل اعتداء جسدي وعرقلة وتفتيش عنيف وتهديدات نفسية وترهيب، إضافة إلى مداهمات عسكرية لمرافق الرعاية الصحية.

Attacks on health care in Sudan must stop now: https://t.co/hKZQ366r40

— Volker Perthes (@volkerperthes) January 12, 2022