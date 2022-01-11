عبّر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند عن دعم الإدارة الأميركية جهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ‎البلاد، بعد تأجيلها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير اليوم الثلاثاء ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الذي قال إن نحو 3 ملايين ليبي مستعدون للإدلاء بأصواتهم.

وأشار المشري إلى أن الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعا على خارطة طريق من شأنها أن تمنح عامة الشعب الثقة بأن الانتخابات ستجرى في أقرب وقت ممكن.

وحسب تغريدة على حساب السفارة الأميركية بموقع تويتر، عبر نورلاند أيضا عن دعم الولايات المتحدة أي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين الحكومة المنتخبة القوية والموحدة وذات السيادة.

1/3 السفير نورلاند: "أجريت اليوم محادثة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أعبّر عن دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في #ليبيا بعد تأجيلها في ديسمبر. pic.twitter.com/IJZ4ziUaKn — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 11, 2022

وكانت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا شددت مع وزير الخارجة التونسي عثمان الجرندي على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا لدفع العملية السياسية قدما، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وقالت وليامز -عبر حسابها على تويتر- أمس الاثنين إنها أكدت والجرندي أهمية دور دول جوار ليبيا في دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

والتقى وزير الداخلية الليبي خالد مازن سفير الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس خوسيه ساباديل ومسؤول الأمن ومكافحة الإرهاب بالبعثة.

وأكد وزير الداخلية الليبي وضع إستراتيجية مشتركة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي تخص التعاون الأمني والملفات التي يدعمها الاتحاد، إضافة إلى ملف اللاجئين.





وأكد سفير الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد للعمل مع الجانب الليبي وفق الإستراتيجية المشتركة.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين تعذر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، في حين اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

وجاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق الذي يأمل الليبيون أن يسهم في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط.