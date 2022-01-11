الثاني خلال أسبوع.. كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا جديدا وتثير قلق جيرانها

أعلن الجيش الكوري الجنوبي وخفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الثلاثاء ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي، وذلك في ثاني اختبار صاروخي على ما يبدو في أقل من أسبوع.

وتأتي عملية الإطلاق بعد أن حث الزعيم كيم جونغ أون جيش بلاده على إحراز مزيد من التقدم العسكري.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن ما يُشتبه بأنه إطلاق صاروخ باليستي رُصد حوالي الساعة 7:27 صباحا بالتوقيت المحلي (22:27 بتوقيت غرينتش) من منطقة داخلية بكوريا الشمالية صوب المحيط قبالة ساحلها الشرقي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصادر حكومية في طوكيو أن المقذوف سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين إن مواصلة كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ "أمر مؤسف للغاية"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة كانت قد انتهت للتو من مناقشات بشأن كيفية الرد على إطلاق ما قالت كوريا الشمالية إنه "صاروخ أسرع من الصوت" الأسبوع الماضي.

ويسلط إطلاق الصاروخ الضوء على تعهد الزعيم الكوري الشمالي في بداية العام الجديد بدعم الجيش لمواجهة وضع دولي غير مستقر، وسط تعثر المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وجاء في بيان هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "الجيش (الكوري الجنوبي) يحافظ على وضع الاستعداد فيما يراقب عن كثب الأمور ذات الصلة في إطار تعاون وثيق بين (كوريا الجنوبية) والولايات المتحدة تحسبا لعمليات إطلاق أخرى".

وأضافت الهيئة أن جهازي المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجريان تحليلا دقيقا لمزيد من المعلومات.