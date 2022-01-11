عادت الولايات المتحدة لتسجل أعلى رقم يومي عالمي منذ بدء جائحة كورونا. وبينما يواصل أوميكرون انتشاره السريع، أعلنت شركة فايزر إمكانية التوصل إلى لقاح لأوميكرون بحلول مارس/آذار المقبل.

فقد أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا يوم الاثنين، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة بالعالم.

وكان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة سجل في الثالث من يناير/كانون الثاني، ولم تبلغ جميع الولايات عن الإصابات يوم الاثنين، لذلك من المرجح أن يكون الرقم النهائي أعلى حتى من ذلك.

وقد شهد العالم تسجيل نحو مليوني إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل مزيد من الدول معدلات قياسية، بينما كشفت دول عن تأثيرات اقتصادية سببها تفشي المتحور أوميكرون، كما أن دولا أخرى وضعت الإجراءات المتخذة للحد من الوباء موضع التنفيذ.

وأظهرت بيانات رسمية الاثنين أن فرنسا سجلت ما يقرب من 94 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، مما دفع متوسط الإصابات الجديدة على مدى 7 أيام إلى مستوى مرتفع جديد عند 269 ألفا و614 حالة، وهو اليوم الـ14 على التوالي الذي يشهد ارتفاعا.

وفي إيطاليا، مارس رئيس الوزراء ماريو دراغي ضغوطا جديدة على غير المحصنين الاثنين، قائلاً إنهم سبب "معظم مشاكل" البلاد التي تشهد تفشيا قويا للمتحور أوميكرون.

ووفقًا للإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين، لا يسمح لغير الملقحين ضد "كوفيد-19" بالذهاب إلى المطاعم أو السينما أو المسابح أو النوادي الرياضية أو استخدام وسائل النقل العام، في حين أعيد فتح المدارس.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تتأثر بفيروس كورونا مطلع عام 2020 وسجلت واحدا من أعلى معدلات الوفيات مع وفاة 140 ألف شخص.

مظاهرات في ألمانيا ضد التلقيح الإجباري (غيتي)

إصابات

في الأثناء، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، مساء الاثنين، إصابته بفيروس كورونا في ظل تفشي موجة خامسة من الوباء في بلاده.

وقال لبيد، في تغريدة على حسابه بتويتر، "تم التحقق من إصابتي بكورونا، أشعر بارتياح لأني تلقيت اللقاح، اذهبوا للحصول على اللقاح، وارتدوا الكمامات، سنتجاوز ذلك معا".

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن لبيد حضر الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت الأحد، ومن المرجح أن يتم إجراء فحوصات كورونا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت ولبقية الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع.

من جهته، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إصابته بفيروس كورونا، وذلك للمرة الثانية منذ بدء انتشار الوباء قبل نحو عامين.

وفي الولايات المتحدة، نصحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الاثنين بعدم السفر إلى كندا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

رفع

في المقابل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين، على إنهاء قيود السفر التي فرضتها سابقا على منطقة جنوب القارة الأفريقية.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على تويتر موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على رفع فترة الطوارئ والسماح باستئناف السفر الجوي مع دول جنوب أفريقيا.

وأكدت الحكومة أن المسافرين لا يزالون بحاجة إلى الالتزام بالمتطلبات الصحية المحددة لدخول دول الاتحاد الأوروبي.

وقررت دول الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حظر الرحلات الجوية من بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي لوقف انتشار متحور أوميكرون الذي تم اكتشافه لأول مرة في بوتسوانا وجنوب أفريقيا.

شركة فايزر أعلنت أن لقاحا ضد أوميكرون سيكون جاهزا في مارس/آذار المقبل (رويترز)

لقاح

على صعيد آخر، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا الاثنين أن ثمة حاجة للقاح يستهدف السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وأن شركته يمكنها إنتاج واحد من هذا القبيل بحلول مارس/آذار المقبل.

وقال بورلا إن فايزر وشريكتها بيونتك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون وعلى أخرى تشمل اللقاح السابق وآخر مقاوما للسلالات المتجددة السريعة الانتشار.

وأضاف بورلا، أن لقاحات "كوفيد-19" قد ينتهي بها الحال لأن تصبح سنوية بالنسبة لمعظم الناس وأن بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر قد تكون مؤهلة للحصول عليها دوريا خلال فترة زمنية تقل عن العام.