كورونا.. "الصحة العالمية" تتوقع إصابة نصف سكان أوروبا وإسرائيل تخشى آثار الفيروس على جيشها

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من نصف سكان أوروبا سيصابون بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) خلال 6 أو 8 أسابيع. ومن جانب آخر، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى الخشية من تأثير الموجة الوبائية على قدرات جيش الاحتلال العملياتية، وفي الصين فرضت السلطات الحجر على مدينة ثالثة للحيلولة دون انتشار الجائحة.

وقال مدير منطقة أوروبا بالمنظمة هانس كلوغ -في مؤتمر صحفي- إن أكثر من نصف سكان أوروبا (القارة العجوز) قد يصابون بالمتحور أوميكرون، الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة، إذا استمرت وتيرة الإصابات الحالية.

وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة 53 بلدا وإقليما، بما فيها العديد من دول آسيا الوسطى، وأوضح كلوغ أن 50 منها أكدت إصابات بأوميكرون.

مدير منطقة أوروبا بمنظمة الصحة هانس كلوغ (رويترز)

ووفقا للصحة العالمية، أفادت 26 دولة أن أكثر من 1% من سكانها "يصابون بكوفيد-19 كل أسبوع" اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني الحالي، وأن المنطقة الأوروبية سجلت أكثر من 7 ملايين إصابة جديدة بالفيروس، الأسبوع الأول من 2022، بما يزيد على الضعف خلال فترة أسبوعين.

وفي إشارة إلى بيانات جمعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، قال كلوغ إن المتحور أوميكرون أثبت أنه أكثر قابلية للانتقال، وقد مكّنته الطفرات من الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر، ويمكن أن تصيب حتى الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالعدوى أو تلقوا اللقاح.

ورغم ذلك، شدد هذا المسؤول على أن "اللقاحات المعتمدة تستمر في توفير حماية جيدة ضد الأشكال الحادة من الوباء، وخطر الوفاة".

الزيادة القياسية لإصابات كورونا الفترة الأخيرة دفعت الحكومات لإعادة فرض قيود (الأوروبية)

الجرعات المعززة

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة الصحة القول إن محاربة الجائحة بجرعات معززة ليست إستراتيجية قابلة للاستمرار، وأضافت الوكالة أن خبراء المنظمة يدعون إلى لقاحات مضادة لكورونا تمنع انتقال العدوى بشكل أفضل.

وسجل رقم قياسي جديد بأعداد الإصابات خلال الساعات الماضية بأكثر من 3 ملايين إصابة في مختلف أرجاء العالم، قرابة نصفها بالولايات المتحدة.

واستنادا لإحصاء وكالة رويترز، فإن الولايات المتحدة سجلت وحدها نحو 1.35 مليون إصابة جديدة خلال يوم واحد، وهي أعلى رقم يومي تسجله دولة منذ بدء الجائحة في يناير/كانون الثاني 2020.

وفي إسرائيل، قال صحيفة محلية اليوم إن الجيش يخشى تأثير موجة فيروس كورونا الجديدة على قدراته العملياتية.

الجيش الإسرائيلي

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش يقول إن لديه قرابة 5 آلاف مريض نشط بالفيروس، كما يوجد آلاف آخرون بالحجر الصحي. ومع ذلك، فإن معظمهم لديه أعراض خفيفة.

وأضافت أن رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي أجرى أمس اجتماعا لتقييم للوضع بشأن الحفاظ على القدرات العملياتية، مع التركيز على الوحدات الخاصة مثل الدفاع الجوي والغواصات.

وبعد الاجتماع، تقررت مطالبة وزارة الصحة بتقليص فترة الحجر الصحي لأفراد الجيش إلى 5 أيام، ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير -لم تسمه- قوله: إذا لم يتم تقصير وقت الحجر فلن يكون هناك من يحمي الحدود في غضون أسبوعين.

وتشهد إسرائيل منذ أيام ارتفاعا حادا للإصابات اليومية بالفيروس، ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج قوله اليوم إنه من المتوقع أن يصاب ما بين 2 و4 ملايين شخص الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأمس، أعلن وزير الخارجية يائير لبيد إصابته بالفيروس، وقالت قناة "كان" الرسمية إن الوزير حضر الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت أمس، ومن المرجح أن يتم إجراء فحوصات كورونا لرئيس الحكومة نفتالي بينيت وبقية الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع.

الصينيون بمدينة تيانجين ينتظرون دورهم لإجراءات فحص كورونا (رويترز)

الحجر في الصين

وفي الصين أول بلد ظهر فيه فيروس كورونا، فرضت السلطات إجراءات حجر في أنيانغ (وسط) والتي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وذلك عقب رصد إصابات جديدة بكورونا ولا سيما أوميكرون.

وهذه المدينة الواقعة بمقاطعة خنان هي الثالثة التي يُفرض على سكانها لزوم منازلهم، بعد إجراء مماثل تم اتخاذه بمدينتي شيآن ويوتشو.

وتنتهج الصين منذ العام الماضي إستراتيجية "صفر كوفيد" تتمثل في بذل قصارى جهدها للحد قدر الإمكان من حدوث إصابات جديدة لا تتجاوز بشكل عام بضع عشرات يوميا.

وسجل هذا البلد اليوم 157 إصابة فقط بكوفيد في الـ 24 ساعة الماضية، و60 حالة وفاة.