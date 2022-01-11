اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة إماراتية في شبوة والتحالف يشن غارات في مأرب

أعلن المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" الحوثيين إسقاط قواته طائرة مسيرة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي كانت تُحلّق في سماء مديرية عين بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بينما أعلن التحالف تنفيذ غارات في مأرب.

وقال العميد يحيى سريع في بيان إن "طائرة تجسسية مسلحة من نوع "وينغ لونغ 2" (Wing Loong 2) تابعة لسلاح الجو الإماراتي أُسقطت بصاروخ "أرض جو" محلي الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم الثلاثاء في أجواء مديرية عين".

ولم يصدر عن التحالف الذي تقوده السعودية أو الإمارات المساهمة فيه، تعليق فوري بشأن إسقاط الطائرة المسيرة.

من ناحية أخرى، أعلن التحالف مساء اليوم الثلاثاء أنه نفذ 22 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أسفر عن تدمير 14 آلية عسكرية وقتل أكثر من 120 عنصرا.

وقال التحالف إنه نفذ 37 عملية استهداف في شبوة، مؤكدا "أن الاستهدافات دمرت 25 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 230 عنصرا إرهابيا".

كما أعلن محافظ شبوة والمتحدث باسم التحالف أنه تمت السيطرة على كامل مناطق شبوة التي كان يسيطر عليها الحوثيون.

وأعلنت ألوية العمالقة، أمس الاثنين، استكمال المرحلة الثالثة مما أسمتها عملية "إعصار الجنوب" بالسيطرة على مديرية عين بمحافظة شبوة معتبرة المحافظة خالية من قوات الحوثيين.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان له، إن السيطرة على مديرية عين جاء في اليوم العاشر من العمليات، وبذلك تم "تحرير جميع مديريات محافظة شبوة". وعبر البيان عن شكره لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

ألوية العمالقة أعلنت السيطرة الكاملة على شبوة قبل إعلان الجيش اليمني ذلك (مواقع التواصل)

ويأتي هذا في الوقت الذي لم تؤكد فيه الحكومة اليمنية أو قوات الجيش استعادة السيطرة على كامل مديرية عين غربي محافظة شبوة، علما أن الجيش اليمني قال في وقت سابق إن قواته سيطرت على مناطق بمديرية عين بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وكانت قوات العمالقة مسنودة بوحدات من قوات الجيش اليمني، سيطرت أمس الاثنين، على منطقتي "عكد المجبجب" و"نجد مرقد"، فضلاً عن سيطرتها على معسكر اللواء 153 مشاع في مديرية عين التي كانت آخر معقل للحوثيين في المحافظة النفطية.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، اندلعت الحرب في اليمن بين الجيش الحكومي مسنودا بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة أخرى، بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية.

وحتى نهاية العام 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.