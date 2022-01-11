وفاة رئيس البرلمان الأوروبي جراء خلل في الجهاز المناعي

توفي رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن 65 عاماً فجر اليوم الثلاثاء في مستشفى ببلده إيطاليا حيث كان يتلقى العلاج، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.

وقال المتحدث روبرتو كويللو في تغريدة على تويتر إن ساسولي توفي فجر اليوم في المركز المرجعي للأورام في أفيانو بإيطاليا حيث كان يتلقى العلاج منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان البرلمان الأوروبي أكد أمس الاثنين أنه ساسولي يرقد في المستشفى منذ أسبوعين "بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في الجهاز المناعي".

وكان السياسي الإيطالي المنتمي ليسار الوسط، مكث عدة أيام في المستشفى في سبتمبر/أيلول الماضي للعلاج من التهاب رئوي. واضطره المرض أيضا للتغيب عن الجلسة الافتتاحية العامة للبرلمان التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وولد ساسولي في مدينة فلورنسا الإيطالية في 30 مايو/أيار عام 1956، وشغل عضوية البرلمان الأوروبي لأكثر من 10 سنوات، بعد أن تحول من سلك الصحافة إلى مضمار السياسة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد خلفاً لساسولي.