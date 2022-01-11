سياسة|بلجيكا

وفاة رئيس البرلمان الأوروبي جراء خلل في الجهاز المناعي

EU Summit in Brussels
ساسولي عانى من مشاكل صحية منعته من كل أنشطته الرسمية خلال الأشهر الماضية (رويترز)
11/1/2022

توفي رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن 65 عاماً فجر اليوم الثلاثاء في مستشفى ببلده إيطاليا حيث كان يتلقى العلاج، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.

وقال المتحدث روبرتو كويللو في تغريدة على تويتر إن ساسولي توفي فجر اليوم في المركز المرجعي للأورام في أفيانو بإيطاليا حيث كان يتلقى العلاج منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان البرلمان الأوروبي أكد أمس الاثنين أنه ساسولي يرقد في المستشفى منذ أسبوعين "بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل في الجهاز المناعي".

وكان السياسي الإيطالي المنتمي ليسار الوسط، مكث عدة أيام في المستشفى في سبتمبر/أيلول الماضي للعلاج من التهاب رئوي. واضطره المرض أيضا للتغيب عن الجلسة الافتتاحية العامة للبرلمان التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وولد ساسولي في مدينة فلورنسا الإيطالية في 30 مايو/أيار عام 1956، وشغل عضوية البرلمان الأوروبي لأكثر من 10 سنوات، بعد أن تحول من سلك الصحافة إلى مضمار السياسة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد خلفاً لساسولي.

المصدر : الجزيرة + وكالات