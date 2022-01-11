عراقيون عبروا عن رفضهم منح أعضاء مجلس النواب والوزراء والمجالس المحلية مرتبات تقاعدية، لافتين إلى ضرورة تشريع قوانين تلغي تلك الامتيازات.

أثار نشر جريدة ‏الوقائع العراقية الرسمية، اليوم الثلاثاء، المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء مجلس النواب بدورته الرابعة السابقة إلى التقاعد، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال بيان لوزارة العدل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "العدد الجديد بالرقم (4663) يتضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (65) لسنة 2021 بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الرابعة إلى التقاعد".

واعتبر عراقيون أن استمرار إحالة أعضاء البرلمان بعد انتهاء كل دورة انتخابية إلى التقاعد، بخدمة 4 سنوات فقط، وفي ظل ما يتمتع به النواب من امتيازات، فيه مبالغة كبيرة، مطالبين بإلغاء تلك الامتيازات والرواتب التقاعدية.

وأعلن النائب السابق يوسف الكلابي، عبر حسابه على تويتر، عن رفضه تسلم راتب تقاعدي عن عمله النيابي السابق، داعيا مجلس النواب الحالي إلى تشريع قانون لإلغاء تقاعد مجالس النواب والمحافظات والبلدية والوزراء.

وقال الكلابي "العمل النيابي هو أن تنوب عن الناس الذين صوتوا لك من أجل سن قوانين تخدمهم وتراقب عمل الحكومات التنفيذية لأجلهم".

العمل النيابي هو أن تنوب عن الناس التي صوتت لك من أجل سن قوانين تخدمهم وتراقب عمل الحكومات التنفيذية لأجلهم #أعلن رفضي لأي تقاعد عن عملي النيابي السابق وأتمنى على مجلس النواب الحالي تشريع قانون لإلغاء تقاعد مجالس النواب والمحافظات والبلدية والوزراء #المناصب_تكليف_مو_تشريف — يوسف الكلابي _Yousif Al_Kilaby (@Y_B_Alkilaby) January 11, 2022

من جهته، قال النائب السابق صباح الساعدي عبر حسابه على تويتر "ملتزم بعدم تقديم أي معاملة للتقاعد" مضيفا أنه صوت عام 2014 بالرفض على تقاعد البرلمانيين "وهذا الالتزام مستمر دون أي تغيير في المواقف".

ملتزم بعدم تقديم أي معاملة للتقاعد

صوّت عام 2014 بالرفض على تقاعد البرلمانيين

وهذا الالتزام مستمر دون أي تغيير في المواقف #مبادئ_ثابتة pic.twitter.com/1yU975YS4g — صباح الساعدي (@sabah_Alsaaedy) January 11, 2022

وعبر مواطنون عن رفضهم منح أعضاء مجلس النواب والوزراء والمجالس المحلية مرتبات تقاعدية، لافتين إلى ضرورة تشريع قوانين تلغي تلك الامتيازات.

وتساءل الباحث مهند العزاوي، عبر حسابه على تويتر، عن مدى قانونية إحالة عضو مجلس النواب إلى التقاعد، مبينا أنه "من المعلوم أن النائب ليس موظفا حكوميا حتى يحال إلى التقاعد، بل إنه ممثل لناخبيه في البرلمان، وكذلك سن التقاعد القانوني".

أما الإعلامي مثنى الصالح، فقد اعتبر أن الأموال الممنوحة للنواب السابقين تساعدهم على توظيفها للعودة إلى عضوية البرلمان مجددا، مشيرا إلى أن أي تغيير حقيقي لن يحدث على مستوى الأشخاص بل تتغير الشعارات تبعاً للمزاج العام.

المشكلة مو بس هاي

المشكلة هي لمن يكثر عدهم المال المسروق من هذا البلد يرجعون يستخدموا لتجديد الدورة ولذا نشوف عملية تداول مغلق بين طبقة حاكمة معينة لم نر فيها أي تغيير حقيقي على مستوى الشخوص بل تتغير الشعارات تبعاً للمزاج العام https://t.co/ppgxJ5Xp6k — Muthana AlSalih – مثنى الصالح (@Muthana_AlSalih) January 11, 2022



من جهته، طالب المدون حسين الدراجي النوابَ بوقف هدر المال العام، والبدء بإصلاح أنفسهم من خلال إلغاء التقاعد للبرلمان والحكومة، وكذلك إلغاء المخصصات للنواب والرئاسات الثلاث، والعمل على تخفيض الرواتب إلى راتب بدرجة مدير.