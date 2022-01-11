أبدى قلقه من استمرار الضربات الجوية.. بايدن يشيد بإطلاق سجناء سياسيين في إثيوبيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عبّر عن مخاوفه بشأن الضربات الجوية في الصراع المستعر بشمال إثيوبيا، وبشأن قضايا حقوق الإنسان، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد محادثات الزعيمين "عبّر الرئيس بايدن عن مخاوفه من استمرار سقوط قتلى وجرحى مدنيين، والمعاناة بسبب استمرار الأعمال العدائية، بما فيها الضربات الجوية في الآونة الأخيرة".

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن وآبي أحمد بحثا "الحاجة لمعالجة المخاوف ذات الصلة بحقوق الإنسان لجميع الإثيوبيين المتضررين، بما في ذلك المخاوف بخصوص احتجاز الإثيوبيين بموجب حالة الطوارئ".

كما أوضح البيت الأبيض أن بايدن أشاد بآبي أحمد إثر إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين في الآونة الأخيرة.

وفي تغريدة على تويتر وصف آبي أحمد محادثاته مع بايدن بأنها كانت "صريحة" وقال إنهما ناقشا تعزيز التعاون الثنائي.

ولاقى الآلاف حتفهم وشُرد الملايين منذ اندلاع الحرب في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بين قوات الحكومة الاتحادية، المدعومة من حلفاء إقليميين، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على المنطقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الأحد إن منظمات الإغاثة علّقت أعمالها في منطقة شمال غرب إقليم تيغراي حيث وقعت ضربة جوية، مشيرا إلى التهديد المستمر من ضربات بطائرات مسيّرة.