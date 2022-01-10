ميانمار.. حكم جديد على أونغ سان سوتشي بالسجن 4 سنوات

حُكِمَ اليوم الاثنين على مستشارة الدولة المخلوعة أونغ سان سوتشي في ميانمار بالسجن 4 سنوات، بعد إدانتها بحيازة أجهزة لاسلكية غير مرخصة.

وقال مصدر مطلع على الملف إن سوتشي -التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب فبراير/شباط 2021- أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني.

وأكد الحكمَ المتحدثُ باسم المجلس العسكري زاو مين تون، موضحاً أن مستشارة الدولة المخلوعة ستبقى رهن الإقامة الجبرية خلال محاكمتها.

وأوضح الادعاء أن أجهزة الاتصال المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة سوتشي الرسمي لدى توقيفها.

وسبق أن حكم على سوتشي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن لمدة 4 سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفضه المجلس العسكري لاحقا إلى عامين.

وتمضي سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا.

واعتبرت ماني مونغ الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن هذه الإدانة الجديدة "تهدد بزيادة غضب سكان ميانمار" وقالت "الجميع يعلم أن هذه الاتهامات باطلة.. يستخدم العسكريون أسلوب الترهيب هذا لإبقائها رهن الاعتقال التعسفي".

وتحاكم السلطة الحالية الزعيمة المخلوعة في نحو 12 قضية، قد تصل عقوبتها مجتمعة إلى السجن أكثر من 100عام.

وتعرضت سوتشي لانتقادات دولية، وصدرت دعوات لسحب جائزة نوبل منها بسبب تأييدها لحملات الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة.