مقتل 19 شخصا في أحد أسوأ الحرائق بتاريخ نيويورك

لقي 19 شخصا على الأقل -بينهم 9 أطفال- مصرعهم أمس الأحد وأصيب العشرات جراء حريق شب بمبنى سكني شاهق في نيويورك، ووصف عمدة المدينة الحريق بأنه أحد أفدح الحرائق في تاريخ المدينة.

وعثر على ضحايا في كل طوابق المبنى المشيد من الطوب في حي برونكس المترامي الأطراف.

وقال العمدة الجديد للمدينة إريك آدامز -الذي حضر إلى مكان الحريق- إنه أحد أسوأ الحرائق في تاريخ نيويورك، مضيفا أن 19 شخصا لقوا مصرعهم، وأكثر من 63 مصابا نقلوا إلى المستشفيات، بعضهم في حالة حرجة.

وتصاعد الدخان إلى أعلى المبنى -الذي يضم 19 طابقا- بعد اندلاع الحريق في شقة، ثم امتد إلى الطابقين الثاني والثالث، وفقا لرجال الإطفاء.

وذكر قائد إدارة الإطفاء في نيويورك دانييل نيغرو أن رجال الإطفاء توصلوا عن طريق الأدلة المادية وروايات السكان إلى أن الحريق اندلع جراء عطب في جهاز تدفئة كهربائي محمول في غرفة نوم.

وأضاف نيغرو -في تصريحات صحفية- أن الدخان الناتج عن الحريق استمر في الانتشار بالمبنى، وذلك على الأرجح بسبب ترك باب الشقة مفتوحا، وعانى الضحايا من استنشاق دخان كثيف.

شهادات ناجين

ونجت ديليني رودريغيز (38 عاما) -وهي من سكان المبنى- بمعية كامل أفراد عائلتها من الحريق، لكنها منهارة بسبب ما شاهدته وسمعته، وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية "كان الكثير من الأطفال يبكون ويصرخون طلبا للنجدة"، وقد سمعتهم من نافذتها التي فتحتها لتجنب الاختناق.

وروى ميغيل إنريكي -وهو ساكن آخر في المبنى مصاب بالربو- كيف أنه أمسك معطفا ونزل بالمصعد، لأن الردهة كانت سوداء من شدة الدخان.

وتدخّل 200 رجل إطفاء لإطفاء الحريق وتمكنوا من ذلك في غضون ساعتين.

وقال قائد إدارة الإطفاء إن رجال الإطفاء وجدوا أنفسهم في مواجهة نيران مشتعلة في الممرات ودخان شديد ونيران كثيفة جدا، وقد أجلوا الضحايا من المبنى، وهم في حالات من السكتة القلبية والفشل التنفسي.

يشار إلى أن حريقا اندلع الأسبوع الماضي في مبنى بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا وأودى بحياة 12 شخصا.