في ذكرى وضع حجر أساسه.. هل تراجعت مكانة السد العالي بمصر؟

القاهرة – "تلقيت صباح اليوم الرسالة التالية من وزير السد العالي.. باسم بناة السد العالي الذين تعهدوا بالانتهاء من إنشاء محطة كهرباء السد العالي في العيد 18 للثورة، تقديرا منهم لفضلها في إنشاء هذا المشروع العظيم، الذي لم يكن ليتم لولا التصميم الأكيد على تنفيذه، بالرغم من المؤامرات الإمبريالية التي أحيكت لإحباطه، يسرني أن أبلغ سيادتكم أن العمل بالسد العالي يكون قد انتهى على أكمل وجه".

بهذه الكلمات أعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر انتهاء مشروع السد العالي الذي وضع حجر أساسه في التاسع من يناير/كانون الثاني 1960، بعد أن خاضت مصر من أجله معركة تأميم قناة السويس في يوليو/تموز 1956، وما ترتب عليها من عدوان عسكري ثلاثي (إنجلترا وفرنسا وإسرائيل) خرجت منه مصر منتصرة سياسيا، لتخطو نحو استكمال حلم بناء السد.

لاحقا، أصبح السد أعظم إنجاز هندسي مصري في العصر الحديث، وامتدت مكانته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لكن يبدو أن تلك المكانة تراجعت حاليا لعوامل فنية وأخرى تتعلق بالمشاريع الحكومية الضخمة التي يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها تضاهي مكانة السد العالي.

تعود فكرة إنشاء هذا السد إلى ما بعد ثورة (حركة) يوليو/تموز 1952، حيث تقدم المهندس المصري اليوناني الأصل أدريان دانينوس لقيادة الثورة بمشروع لإنشاء سد ضخم عند أسوان لحماية القرى من الآثار السلبية لفيضان النيل، وفي الوقت ذاته تخزين المياه واستخدامها في توليد الكهرباء.

وقد استقر رأي الخبراء على أهمية المشروع، في حين قُدرت تكلفة إنشاء السد بنحو 450 مليون جنيه مصري، أي ما يقرب من مليار دولار حينها.

طلبت مصر من البنك الدولي تمويل المشروع، والذي قرر تقديم معونة بما يساوي ربع تكاليف إنشاء السد، لكن بسبب ضغوط دولية، سحب البنك عرض التمويل في 19 يوليو/تموز 1956، مما دفع عبد الناصر لقرار تأميم قناة السويس.

رحلة بناء السد

وفي ديسمبر/كانون الأول 1958، وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد السوفياتي لإقراضها 400 مليون روبل (وهو العملة السوفياتية) لتنفيذ المرحلة الأولى من السد.

وبعد 12 شهرا، تم توقيع اتفاقية مياه خزان السد بين مصر والسودان، ووضع حجر أساس للسد العالي في 9 يناير/كانون الثاني 1960، حيث تم حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة وصب أساسات محطة الكهرباء وبناء السد حتى منسوب 130 مترا.

وفي 27 أغسطس/آب 1960 تم توقيع اتفاقية ثانية مع الاتحاد السوفياتي لإقراض مصر 500 مليون روبل إضافية لتمويل المرحلة الثانية من السد. ومنتصف مايو/أيار 1964 تم تحويل مياه النهر إلى قناة التحويل والأنفاق، وإغلاق مجرى النيل والبدء في تخزين المياه بالبحيرة.

في أكتوبر/تشرين الأول 1967، بدأ العمل في محطة كهرباء السد العالي، وبدأ تخزين المياه بالكامل أمام السد العام التالي، واكتمل بناء السد منتصف يوليو/تموز 1970، ليتم افتتاحه في 15 يناير/كانون الثاني 1971 في عهد الرئيس أنور السادات.

ويبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترا، وعرض القمة 40 مترا، والارتفاع 111 مترا، ويتكون جسم السد من 43 مليون متر مكعب من الخرسانة والحديد والمواد الأخرى.

ويمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11 ألف متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة، وكوّن خلفه أكبر بحيرة صناعية في العالم، يبلغ طولها 500 كيلومتر متوسط، وعرضها 10 كيلومترات.

وأسهم السد العالي أيضا -بجانب توليد الكهرباء- في زيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر من 5.5 إلى 7.9 ملايين فدان، وعمل على زراعة محاصيل أكثر إنتاجية وتوفر المياه بشكل منتظم، وعدم ارتباط توفرها بفترات الفيضان.

تراجع المكانة

بعد 5 عقود من افتتاح السد، يبدو أن مكانته لم تعد كما هي فيما يتعلق بتوليد الكهرباء، إذ ترى الحكومة أنها لم تعد تعتمد على السد في توليد الكهرباء، حيث شيدت محطات كهرباء عملاقة، فضلا عن الاتجاه لمصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، خاصة الطاقة الشمسية.

وخلال افتتاحه عددا من المشروعات الجديدة التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال الرئيس السيسي إن قطاع الكهرباء شهد ظروفا صعبة سابقا، وإن الحكومة تستهدف حاليا وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة، موضحا أن الحكومة تعاملت مع مشاكل الكهرباء كأنها مشاكل أمن قومي.

وفي إشارة لتجاوز مصر مرحلة السد العالي كأهم مشروع هندسي في تاريخها الحديث، تطرق السيسي للمشاريع الضخمة التي يتم تشييدها حاليا، وقال "كل مشروع تم إنجازه يضاهي حجم إنجاز بناء السد العالي".

وفي مايو/أيار 2016، تحدث وزير الكهرباء محمد شاكر عن تطور شبكة الكهرباء، مدللا على ذلك بقدرة الشبكة على الاستمرار حتى في حال خروج عناصر مؤثرة منها، وهو ما حدث مع محطة السد العالي. لكن شاكر أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بعد أن طلب منه الرئيس عدم الحديث.

استثمار بالطاقة المتجددة

وخلال افتتاح المشاريع في الصعيد نهاية العام الماضي، قال وزير الكهرباء إن الدولة تهتم بالاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويمثل الصعيد نحو 70% من القدرة الإجمالية للبلاد في الإنتاج.

وأضاف شاكر أن محطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية بقدرة 4800 ميغاوات، تعمل بتبريد الهواء، مما يجعلها "أكبر محطة توليد في العالم" بهذه القدرة وهذه التكنولوجيا.

كما ضمت المشروعات -التي افتتحها السيسي- مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، الذي تصفه وسائل الإعلام الرسمية بأنه "أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم" وأوضح وزير الكهرباء أن المحطة تصل قدرتها إلى 1465 ميغاوات، ويعمل فيها نحو 10 آلاف عامل.

وأشار شاكر إلى أن محطات المحولات الكهربائية المتنقلة ساهمت فى تحسين الخدمة المقدمة، كما تم شراء محطات محولات متنقلة فى إطار خطة تحسين الخدمة ورفع كفاءة الأداء، مضيفا أن مصر أنتجت كهرباء يصل حجمها إلى 14 ضعفا لقدرة السد العالي.

ربط كهربائي

ويبدو أن الإنتاج الضخم للطاقة الكهربائية شجع الحكومة على تصديرها إلى دول مجاورة، إذ يؤكد وزير الكهرباء أن بلاده نفذت عددا من الاتفاقيات للربط الكهربائي مع دول عدة، منها الأردن، كما تنفذ مشروعا مع السعودية وصفه شاكر بأنه خط ربط يمكنه نقل 3 آلاف ميغاوات، وهذا يعني طاقة أكثر من السد العالي بمرة ونصف المرة، وفقا للوزير.

وفي تصريحات متلفزة، أشار شاكر أن هناك تطويرا كبيرا في شبكات توزيع الكهرباء، حيث تم استثمار نحو 36 مليار جنيه في شبكات الكهرباء خلال 4 سنوات.