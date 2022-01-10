صحيفة بريطانية: السعودية طلبت صواريخ من دول خليجية لمواجهة الحوثيين

أفادت صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) البريطانية بأن المملكة العربية السعودية طلبت من دول خليجية مساعدتها في تعزيز مخزونها من الصواريخ المضادة المستخدمة في منظومة الباتريوت، وذلك مع تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي بارز قوله إن إدارة بايدن أعربت عن دعمها للتحركات السعودية للحصول على الصواريخ من الدول الخليجية، وذلك بالنظر للمخاوف من نفاد مخزونها من صواريخ الباتريوت خلال أشهر جراء وتيرة الهجمات التي يشنها الحوثيون ضدها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتعين الحصول على موافقة الولايات المتحدة لنقل تلك الصواريخ المضادة.

ووصف المسؤول الأميركي الوضع بالعاجل، مشيرا إلى أن هناك دولا خليجية يمكن للسعودية الحصول منها على الصواريخ لتعزيز ترسانتها.

وأضاف أن العمل جار لتحقيق ذلك، لكون هذه العملية هي البديل الأسرع المحتمل عن صفقات التسلح من الولايات المتحدة.