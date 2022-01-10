الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في لبنان

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية اليوم الاثنين عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/أيار المقبل.

وقالت الوزارة إن عملية الاقتراع للمغتربين في الخارج ستجرى في السادس والثامن من مايو/أيار، بينما يصوت المقيمون في الـ15 من الشهر ذاته.

وبلغ عدد الناخبين وفق الوزارة نحو 3 ملايين و970 ألفا، بينهم نحو 225 ألف مغترب، وهي المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون في الانتخابات البرلمانية.

وستجري الانتخابات وفق قانون أقر في عام 2017، وتم التخلي فيه عن النظام الأكثري الذي كان متبعا منذ بدايات الجمهورية؛ حيث يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي ويقسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية تتفاوت أحجامها بشكل كبير.

وتكتسي الانتخابات البرلمانية المقررة في لبنان في مايو المقبل أهميّة قصوى، كونها الأولى التي تُجرى منذ الحراك الشعبي الذي اندلع عام 2019.

كما أنها تتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه والتي صُنفت باعتبارها أحد أسوأ الأزمات في العالم.