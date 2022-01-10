سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

اشتعلت فيه النيران داخل المخفر.. النيابة تحقق بوفاة شاب صعقته الشرطة في نيويورك

Peace March Held In Brooklyn To Memorialize 1-Year-Old Davell Gardner Killed During Cookout
عناصر من الشرطة في ولاية نيويورك (غيتي-أرشيف)
10/1/2022

نشرت النيابة الأميركية لقطات تظهر اشتعال النار في جسد شاب داخل مركز شرطة كاتسكيل في ولاية نيويورك، وأعلنت أنها فتحت تحقيقا إثر وفاة الشاب بعد حوالي شهرين من الحادث.

وتظهر المشاهد الشاب جيسون جونز (29 عاما) وهو في حالة غضب شديد كما يبدو داخل مركز شرطة كاتسكيل، وقد أوضح محاميه لاحقا أن جونز ذهب إلى المركز لمناقشة حادثة سابقة، إذ إنه كان في إحدى الحانات وأمرته الشرطة بالمغادرة بسبب توتر الأجواء.

ويظهر جونز في الفيديو المسجل بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو يسكب على رأسه وجسده مادة مطهرة.

وحاول 3 من أفراد الشرطة في المركز السيطرة على الشاب، وأطلق أحدهم مسدسه الصاعق نحو جونز لتشتعل النار في جسده على الفور.

ويظهر الفيديو أفراد الشرطة وهم يغادرون القاعة جميعا عند اشتعال النار تاركين الشاب وحده على الأرض، ثم يعود أحدهم بعد 14 ثانية.

وقد نقل الشاب إلى المستشفى، حيث مكث أكثر من شهرين ثم فارق الحياة.

وقال مكتب النائبة العامة لولاية نيويورك -في بيان مقتضب- إن مكتب التحقيقات الخاصة التابع لوزارة العدل يجري تحقيقا في وفاة الشاب جيسون جونز.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند