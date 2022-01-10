اشتعلت فيه النيران داخل المخفر.. النيابة تحقق بوفاة شاب صعقته الشرطة في نيويورك

نشرت النيابة الأميركية لقطات تظهر اشتعال النار في جسد شاب داخل مركز شرطة كاتسكيل في ولاية نيويورك، وأعلنت أنها فتحت تحقيقا إثر وفاة الشاب بعد حوالي شهرين من الحادث.

وتظهر المشاهد الشاب جيسون جونز (29 عاما) وهو في حالة غضب شديد كما يبدو داخل مركز شرطة كاتسكيل، وقد أوضح محاميه لاحقا أن جونز ذهب إلى المركز لمناقشة حادثة سابقة، إذ إنه كان في إحدى الحانات وأمرته الشرطة بالمغادرة بسبب توتر الأجواء.

ويظهر جونز في الفيديو المسجل بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو يسكب على رأسه وجسده مادة مطهرة.

Graphic video released by the New York AG’s Office shows the moment 29-year-old Jason Jones burst into flames after police in Catskill, New York used a Taser in October 2021. pic.twitter.com/jsSgcQo5g3 — Law & Crime (@lawcrimenews) January 7, 2022

So cops in New York tasered a man that was covered in hand sanitizer and he burst in flames. Officers sprung into action—to save themselves by shutting the door behind them as Jason Jones burst into flames. He died 47 days later in a hospital. https://t.co/GK0k0Q8D27 pic.twitter.com/edvBhqrmN5 — ☭ 🇨🇺 jσєуաrecκ'ˢ Ɗуѕтσριαη Ƒυтυяє 🇰🇵 🙃 (@joeywreck) January 9, 2022

وحاول 3 من أفراد الشرطة في المركز السيطرة على الشاب، وأطلق أحدهم مسدسه الصاعق نحو جونز لتشتعل النار في جسده على الفور.

ويظهر الفيديو أفراد الشرطة وهم يغادرون القاعة جميعا عند اشتعال النار تاركين الشاب وحده على الأرض، ثم يعود أحدهم بعد 14 ثانية.

وقد نقل الشاب إلى المستشفى، حيث مكث أكثر من شهرين ثم فارق الحياة.

وقال مكتب النائبة العامة لولاية نيويورك -في بيان مقتضب- إن مكتب التحقيقات الخاصة التابع لوزارة العدل يجري تحقيقا في وفاة الشاب جيسون جونز.