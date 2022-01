اشتعلت فيه النيران داخل المخفر.. النيابة تحقق بوفاة شاب صعقته الشرطة في نيويورك

نشرت النيابة الأميركية لقطات تظهر اشتعال النار في جسد شاب داخل مركز شرطة كاتسكيل في ولاية نيويورك، وأعلنت أنها فتحت تحقيقا إثر وفاة الشاب بعد حوالي شهرين من الحادث.

وتظهر المشاهد الشاب جيسون جونز (29 عاما) وهو في حالة غضب شديد كما يبدو داخل مركز شرطة كاتسكيل، وقد أوضح محاميه لاحقا أن جونز ذهب إلى المركز لمناقشة حادثة سابقة، إذ إنه كان في إحدى الحانات وأمرته الشرطة بالمغادرة بسبب توتر الأجواء.

ويظهر جونز في الفيديو المسجل بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو يسكب على رأسه وجسده مادة مطهرة.

Graphic video released by the New York AG’s Office shows the moment 29-year-old Jason Jones burst into flames after police in Catskill, New York used a Taser in October 2021. pic.twitter.com/jsSgcQo5g3

So cops in New York tasered a man that was covered in hand sanitizer and he burst in flames. Officers sprung into action—to save themselves by shutting the door behind them as Jason Jones burst into flames. He died 47 days later in a hospital. https://t.co/GK0k0Q8D27 pic.twitter.com/edvBhqrmN5

— ☭ 🇨🇺 jσєуաrecκ'ˢ Ɗуѕтσριαη Ƒυтυяє 🇰🇵 🙃 (@joeywreck) January 9, 2022