استهدف مزرعة دواجن.. قصف روسي على ريف إدلب السورية يقتل مدنييْن

أفاد مراسل الجزيرة بأن مدنييْن قتلا في قصف قالت المعارضة السورية المسلحة إنه من طائرات روسية استهدف بلدة كفردريان بريف إدلب شمالي البلاد.

وأوضح مراسل الجزيرة أن قصفا جويا آخر استهدف محيط بلدتي البارة وبليون في جبل الزاوية بريف إدلب، دون خسائر بشرية.

من جانبه، أفاد "مرصد تعقب حركة الطيران" التابع للمعارضة، على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن طائرات حربية أقلعت من مطار حميميم بمحافظة اللاذقية (غرب) ونفذت غارات عدة على "منطقة خفض التصعيد" في محافظة إدلب.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أن القصف الجوي على كفردريان استهدف مزرعة دواجن وأدى لمقتل مدنييْن اثنين.

ووفق مصادر محلية، فإن الطائرات الروسية نفذت أيضا 6 غارات جوية على ريف إدلب، من دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا حتى اللحظة.

وتقع منطقة إدلب ضمن نطاق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه من قبل روسيا وتركيا مارس/آذار من عام 2020، وذلك عقب عدة اتفاقات لم يكتب لها النجاح بسبب خرقها المتكرر من قبل النظام السوري وحليفته روسيا.