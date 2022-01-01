اليمن.. قوات الشرعية تستعيد مديرية عسيلان في محافظة شبوة

استعادت قوات الجيش اليمني اليوم السبت مديرية عسيلان في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد عقب معارك مع مسلحي جماعة الحوثي، فيما استمر التحالف بقيادة السعودية بشن ضربات جوية على مواقع الحوثيين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري يمني أن وحدات من ألوية العمالقة (تابعة للجيش)، أحكمت اليوم سيطرتها على مركز مديرية عسيلان. وأفاد المصدر نفسه -طالبا عدم ذكر اسمه- أن قوات اللواء الأول عمالقة سيطرت أيضا على منطقة "العكدة" و"المحكمة" و"الهجر" و"حيد بن عقيل" في المديرية ذاتها، ولم يتبق إلا بعض الجيوب التي يسيطر عليها الحوثيون.

وكانت جماعة الحوثي قد سيطرت في سبتمبر/أيلول الماضي على 3 مديريات جنوبي شبوة، وهي عسيلان وبيحان وعين.

قائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي يعلن نجاح المرحلة الأولى من عملية إعصار الجنوب التي اطلقتها ألوية العمالقة بتحرير مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. pic.twitter.com/Plr4MkgJPX — اصيل السقلدي (@aselsaqladi) January 1, 2022

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن الجيش مسنودا بقوات ألوية العمالقة سيطر على مواقع في جبل "حيد بن عقيل" بمديرية عسيلان إثر معارك مع أنصار الله (الحوثيين). وذكر الإعلام العسكري للجيش بشبوة أن المدفعية قصفت مواقع للحوثيين، بالتوازي مع غارات شنتها طائرات التحالف.

وأضاف الإعلام العسكري -في بيان- أن عشرات من مسلحي الحوثي قتلوا خلال المعارك. ولم يصدر أي تعليق من جانب الحوثيين على المواجهات في شبوة.

وكان الجيش اليمني قد دفع الاثنين الماضي بتعزيزات من جبهة الساحل الغربي إلى شبوة، بهدف استعادة مناطق سقطت مؤخرا بيد الحوثيين، وقد أطلقت قوات العمالقة عملية عسكرية واسعة لاستعادة مديريات شبوة، ومن ثم التقدم لاستكمال السيطرة على محافظتي مأرب والبيضاء.

محافظة مأرب

وفي محافظة مأرب، أعلن التحالف عن مقتل أكثر من 160 مسلحا حوثيا، وتدمير 17 آلية عسكرية تابعة لهم، في ضربات جوية نفذها على مواقع للحوثيين، وقال التحالف في بيان إنه نفذ 33 غارة على مواقع مليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما قال التحالف إنه شن سلسلة من الغارات على مواقع للحوثيين في جبهات بيحان صباح اليوم، ضمن ما سماها معركة تحرير جبهات مديريات بيحان في شبوة.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.