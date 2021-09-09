ميركل: نواجه معركة انتخابية صعبة بعد 16 عاما في السلطة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إنه لا يوجد أحد في كتلتها المحافظة يساوره أي شك في أنهم يواجهون معركة صعبة للاحتفاظ بالمستشارية.

وقد رفضت ميركل التكهن بنتائج الانتخابات الوطنية المقررة يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت في مؤتمر صحفي "بعد 16 عاما لا أحد يعود للمستشارية بشكل تلقائي، كان ذلك واضحا للجميع في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي".

ولن تخوض ميركل الانتخابات لولاية خامسة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أرمين لاشيت مرشح المحافظين لخلافتها يواجه صعوبات، حيث تظهر الاستطلاعات تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو حزب وزير المالية أولاف شولتس.

ووجهت ميركل مناشدة حماسية للناخبين الألمان اليوم بأن يدعموا لاشيت في الانتخابات.

وأعربت عن اعتقادها بأن نتيجة الانتخابات البرلمانية لا تزال مفتوحة رغم التراجع الكبير الذي يسجله حزبها وحلفاؤه في استطلاعات الرأي.

وقالت "لا نزال في منتصف المعركة الانتخابية، وأشعر أن ثمة نضالا حقيقيا فيها"، ومنذ الصيف تراجعت شعبية الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه البافاري بشكل كبير.

ووضع استطلاع للرأي لقناة "آر تي" (RT) تحالف ميركل تحت عتبة الـ20%، مشيرا إلى أنه قد يحصل على 19% في نوايا التصويت.

وهذه نتيجة غير مسبوقة على المستوى الفدرالي لحزب سيطر إلى حد كبير على المشهد السياسي لفترة طويلة وحصد 30% من نوايا التصويت في بداية العام.