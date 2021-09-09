كميل قاسم يعاني من إصابة بليغة شلت حركته كان قد تعرض لها خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ورفض تبرع سياسيين لعلاجه

جاب مجموعة من الناشطين العراقيين شوارع محافظة النجف جنوبي العاصمة بغداد لجمع مبلغ علاج متظاهر شاب أصيب بالشلل أثناء مواجهات مع القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الشعبية في العراق عام 2019.

وتمكنوا من جمع مبلغ علاج الشاب المتظاهر كميل قاسم خلال يومين فقط، بعد أن أطلقوا حملة "أنقذوا كميل قاسم" على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحولت إلى حملة متنقلة في شوارع محافظة النجف.

اليوم الثاني عل توالي مستمرين ب حملة انقذو كميل قاسم وعد حر يا كميل قسماً بالله العلي العظيم ما راح اكعد واسكت لا اني ولا اخوتك الي وياي ال نجمع الك فلوس العمليه وتكوم توكف عل حيلك وتمشي عل رجلك وهذا وعد احرار خلال خمسة ايام جمعنه اله ٨٥ مليون وهذا الرقم سهل عل ابناء مدينة امير المؤمنين عليه السلام Posted by ‎احمد الليباوي‎ on Wednesday, 8 September 2021

واحتفى أصدقاء قاسم بمقطع فيديو بث على فيسبوك، بعد أن تمكنوا من جمع مبلغ علاجه، بفضل الحملة التي أطلقوها تضامنا مع صديقهم.

بجهود من قبل القائمين على الحملة مجموعة من المتظاهرين ، وغيرة المتبرعين أهالي #الشطرة محافظة ذي قار المشهوده ، تم جمع مبلغ اليوم الاول من حملة الالف دينار الإنسانية ( #مليون_و١٠٠ الف )، #وغدا الساعة ال٤ عصرا الحملة مستمره غدا فقط ، #لانقاذ جريح التظاهرات كميل قاسم pic.twitter.com/Ojoi6Rcx3a — Noor Khalil (@noorkh2021) September 9, 2021

ويعاني قاسم من إصابة بليغة شلت حركته كان قد تعرض لها خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ورفض تبرع سياسيين لعلاجه.

توثيق وعد الكاظمي

وفي شأن متصل، وثق الشاب وعد العزاوي -الذي أصيب بالشلل إثر إصابته خلال الاحتجاجات، بمقطع فيديو على حسابه في فيسبوك- لقاءه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وعد بعلاجه.

وأصيب العزاوي بشلل في أطرافه السفلى بسبب تعرضه لإصابة بطلق ناري في منطقة الظهر بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد عام 2019، بعد شهرين على انطلاق الاحتجاجات الشعبية. وبعد قرابة عامين على إصابته، دعاه الكاظمي مع مجموعة من جرحى الاحتجاجات وتعهد بعلاجهم.

وقال الناشط بمنشور على صفحته بفيسبوك "مكتب رئيس الوزراء اتصلوا به من أجل لقاء الكاظمي، من أجل الحصول على منحة علاجية يقدر مبلغها بـ 150 ألف دولار". ودعا المتظاهر الشاب أصدقاءه إلى دعمه من أجل علاجه.

هكذا كان وعد السيد مصطفى الكاظمي انشاء الله يكونون كد الوعد Posted by ‎وعد عبدالله‎ on Wednesday, 8 September 2021

وكان الكاظمي التقى أمس عددا من جرحى المظاهرات في القصر الحكومي بالعاصمة، وأكد في تصريحات خلال اللقاء "خرجتم من أجل مطالب واقعية، من أجل حياة كريمة، لكن للأسف تعرضتم لاعتداءات وأصبحنا جميعاً في وضع لا نحسد عليه".

وأشار إلى أن مجلس النواب رفض تشريع قانون تعويض جرحى وضحايا الاحتجاجات الشعبية. وأضاف "كإنسان عراقي أتحمل المسؤولية تجاهكم، أنتم بمثابة أبنائنا وأولادنا، من هذا الموقع، أو من غيره، يجب أن نتحمل المسؤولية، وأتعهد بمتابعة قضاياكم الإنسانية، هذا وعد لكم".