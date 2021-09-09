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سياسة|عراق

شاهد.. عراقيون يجوبون الشوارع لجمع مبلغ علاج محتج مقعد رفض تبرع سياسيين

كميل قاسم يعاني من إصابة بليغة شلت حركته كان قد تعرض لها خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ورفض تبرع سياسيين لعلاجه

عراقيون يجوبون شوارع النجف لجمع مبلغ علاج الشاب المقعد كميل قاسم (مواقع التواصل)
عراقيون يجوبون شوارع النجف لجمع مبلغ علاج الشاب المقعد كميل قاسم (مواقع التواصل)
9/9/2021

جاب مجموعة من الناشطين العراقيين شوارع محافظة النجف جنوبي العاصمة بغداد لجمع مبلغ علاج متظاهر شاب أصيب بالشلل أثناء مواجهات مع القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الشعبية في العراق عام 2019.

وتمكنوا من جمع مبلغ علاج الشاب المتظاهر كميل قاسم خلال يومين فقط، بعد أن أطلقوا حملة "أنقذوا كميل قاسم" على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحولت إلى حملة متنقلة في شوارع محافظة النجف.

اليوم الثاني عل توالي مستمرين ب حملة انقذو كميل قاسم وعد حر يا كميل قسماً بالله العلي العظيم ما راح اكعد واسكت لا اني ولا اخوتك الي وياي ال نجمع الك فلوس العمليه وتكوم توكف عل حيلك وتمشي عل رجلك وهذا وعد احرار خلال خمسة ايام جمعنه اله ٨٥ مليون وهذا الرقم سهل عل ابناء مدينة امير المؤمنين عليه السلام

Posted by ‎احمد الليباوي‎ on Wednesday, 8 September 2021

واحتفى أصدقاء قاسم بمقطع فيديو بث على فيسبوك، بعد أن تمكنوا من جمع مبلغ علاجه، بفضل الحملة التي أطلقوها تضامنا مع صديقهم.

ويعاني قاسم من إصابة بليغة شلت حركته كان قد تعرض لها خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ورفض تبرع سياسيين لعلاجه.

توثيق وعد الكاظمي

وفي شأن متصل، وثق الشاب وعد العزاوي -الذي أصيب بالشلل إثر إصابته خلال الاحتجاجات، بمقطع فيديو على حسابه في فيسبوك- لقاءه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وعد بعلاجه.

وأصيب العزاوي بشلل في أطرافه السفلى بسبب تعرضه لإصابة بطلق ناري في منطقة الظهر بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد عام 2019، بعد شهرين على انطلاق الاحتجاجات الشعبية. وبعد قرابة عامين على إصابته، دعاه الكاظمي مع مجموعة من جرحى الاحتجاجات وتعهد بعلاجهم.

وقال الناشط بمنشور على صفحته بفيسبوك "مكتب رئيس الوزراء اتصلوا به من أجل لقاء الكاظمي، من أجل الحصول على منحة علاجية يقدر مبلغها بـ 150 ألف دولار". ودعا المتظاهر الشاب أصدقاءه إلى دعمه من أجل علاجه.

هكذا كان وعد السيد مصطفى الكاظمي انشاء الله يكونون كد الوعد

Posted by ‎وعد عبدالله‎ on Wednesday, 8 September 2021

وكان الكاظمي التقى أمس عددا من جرحى المظاهرات في القصر الحكومي بالعاصمة، وأكد في تصريحات خلال اللقاء "خرجتم من أجل مطالب واقعية، من أجل حياة كريمة، لكن للأسف تعرضتم لاعتداءات وأصبحنا جميعاً في وضع لا نحسد عليه".

وأشار إلى أن مجلس النواب رفض تشريع قانون تعويض جرحى وضحايا الاحتجاجات الشعبية. وأضاف "كإنسان عراقي أتحمل المسؤولية تجاهكم، أنتم بمثابة أبنائنا وأولادنا، من هذا الموقع، أو من غيره، يجب أن نتحمل المسؤولية، وأتعهد بمتابعة قضاياكم الإنسانية، هذا وعد لكم".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

حول هذه القصة

الكاظمي لجرحى الاحتجاجات: خرجتم من أجل مطالب واقعية وأتعهد بإيفائكم حقكم

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمتابعة قضايا جرحى الاحتجاجات بالبلاد، معلنا رفض البرلمان لقرار تعويض ضحايا الاحتجاجات ومعالجة الجرحى، جاء ذلك خلال لقائه عددا من جرحى الاحتجاجات أمس الأربعاء.

9/9/2021
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