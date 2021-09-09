انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|ليبيا

وول ستريت جورنال: حفتر دفع لشركتين بأميركا قرابة مليون دولار للحصول على دعم من إدارة بايدن

صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن إحدى أولويات المتعاقدين مع خليفة حفتر تحريره من لقب "أمير الحرب" الذي التصق به (رويترز)
صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن إحدى أولويات المتعاقدين مع خليفة حفتر تحريره من لقب "أمير الحرب" الذي التصق به (رويترز)
9/9/2021

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall street Journal بأن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر دفع قرابة مليون دولار للتعاقد مع مساعد كبير سابق للرئيس بيل كلينتون ونائب جمهوري سابق للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن للحصول على دعم سياسي.

ووفقا لوثائق من وزارة العدل الأميركية، قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها، فإن لاني ديفيس والنائب الجمهوري السابق روبرت ليفينغستون يحاولان ترتيب اجتماعات مع المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس قبل الانتخابات الوطنية الليبية المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

غير أن شركتيْ ديفيس وليفينغستون أوضحتا في بيان مشترك أن عملهما "يقتصر على التعبير عن دعم خليفة حفتر لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

كما قالت الشركتان لـ"وول ستريت جورنال" إن مستشاري حفتر نفوا بشكل قاطع المزاعم الواردة في الدعاوى القضائية الأميركية، وأضافتا أن هذا النفي هو ما جعلهما تقومان بتمثيله.

ووفقا للصحيفة، فإن من بين الأولويات المنوطة بديفيس وليفينغستون تحرير حفتر من لقب "أمير الحرب" الذي التصق به.

وبحسب الصحيفة، وظّف حفتر جماعات ضغط أخرى لتمثيله في واشنطن في السنوات الأخيرة إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

واتصل ترامب بحفتر للتعبير عن دعمه لرؤيته لليبيا، في محادثة رتبها مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وفق الصحيفة.

المصدر : الجزيرة + وول ستريت جورنال

حول هذه القصة

ليبيا.. المجلس الرئاسي يأمر القوات المشتبكة في طرابلس بالتوقف الفوري وأهالي سبها يطالبون بإخراج قوات حفتر

أمر المجلس الرئاسي الليبي جميع القوات التي اشتبكت في طرابلس ‫بالتوقف الفوري والعودة لمقارها دون أي تأخير، في حين طالب أهالي سبها السلطات بإخراج القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر من المدينة.

4/9/2021

يضم ضباطا بالنظام السابق وقوات حفتر ومرتزقة.. تشكيل مسلح متهم بانتهاك حقوق الإنسان شرق ليبيا

قالت منظمة العفو الدولية -في تقرير جديد لها- إن “أعضاء جهاز الأمن الداخلي -وهم من الجماعات المسلحة القوية العاملة شرق ليبيا- ارتكبوا انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، وذلك لإسكات المنتقدين والمعارضين.

8/8/2021
المزيد من سياسة

مقتل القناص الإسرائيلي في غزة.. تآكل للردع وأزمة ثقة بجيش الاحتلال

الشاب الفلسطيني يطلق النار من فتحة في الجدار على الجندي الإسرائيلي (مواقع التواصل)

ذي إندبندنت: الحكومة البريطانية فشلت في اعتماد تعريف للإسلاموفوبيا بعد عامين من تعهدها بذلك

برلمانيون بريطانيون حذروا من أن غياب تعريف معتمد للإسلاموفوبيا أدى إلى انتشار الظاهرة بشكل خطير في المملكة المتحدة (رويترز)

بشأن تسلل المهاجرين.. فرنسا تحذر بريطانيا وترفض "الابتزاز" المالي

13 ألف لاجئ غير نظامي وصلوا إلى بريطانيا عبر البحر خلال العام الجاري (رويترز)

لمناقشة الملف الأفغاني.. جولة وزير الخارجية القطري تبدأ بإيران ثم روسيا وتشمل باكستان وتركيا

الشيخ محمد بن عبد الرحمن وصل بالفعل إيران ويُنتظر أن يصل موسكو غدا (الجزيرة)
الأكثر قراءة

انتخابات المغرب.. “الأحرار” أبرز الرابحين و “الإسلاميون” أكبر الخاسرين

العدالة والتنمية أكبر الخاسرين بانتخابات المغرب.. وحزب الأحرار الفائز الأكبر (الأناضول)

باحثون: لقاحات كورونا تزيد من عدد الحيوانات المنوية وحركتها

الأردن.. حكم نهائي بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق 15 عاما في قضية الفتنة

جندي أردني يقتاد باسم عوض الله إلى مقر محاكمته (مواقع التواصل الاجتماعي)

"الأحرار" يتصدر انتخابات المغرب.. بنكيران يدعو العثماني للاستقالة عقب "الهزيمة المؤلمة"

بنكيران (يمين): لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته (الجزيرة)