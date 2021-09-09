الحرس الثوري الإيراني يهاجم مسلحين أكرادا في كردستان العراق

ذكرت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية الحكومية أن الحرس الثوري استخدم اليوم الخميس المدفعية والطائرات المسيرة لمهاجمة مسلحين أكراد في إقليم كردستان بشمال العراق.

ونقلت الإذاعة عن الحرس الثوري قوله عن أحدث هجوم على من أسماهم المتمردين الذين يتخذون من العراق مقرا لهم، "دُمر في هذه العملية المقر الرئيسي لأولئك الذين يتآمرون على الأمن القومي الإيراني".

وتقع اشتباكات متكررة في المنطقة الحدودية النائية والجبلية بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات كردية إيرانية معارضة لحكومة طهران، مثل حزب الحياة الحرة لكردستان، المرتبط بحزب العمال الكردستاني في تركيا، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن العميد محمد باكبور قائد القوات البرية للحرس الثوري، قال -يوم الاثنين- إن إيران تستعد للرد على المسلحين المتمركزين عبر الحدود، وحث المدنيين هناك على "الابتعاد عن مقار الإرهابيين لتجنب التعرض لأذى".

وكانت طهران قالت في وقت سابق إنها ستتخذ إجراءات وقائية إذا لم تطرد بغداد المتمردين الأكراد الإيرانيين من إقليم كردستان.

وقصفت إيران في السابق جماعات مسلحة من المعارضة الكردية تتمركز في شمال العراق، معظمها في مناطق تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان شبه المستقل.

وقبل أسابيع، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، قوله "ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدّية لطرد هذه الجماعات من كردستان العراق، حتى لا تجد إيران نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية ضد هؤلاء الإرهابيين المسلحين".