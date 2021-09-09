قطر تعلن إعادة افتتاح مطار كابل تدريجيا أمام الرحلات الدولية وطالبان تسمح لـ200 أميركي وأوروبي بالرحيل عن أفغانستان

أكد مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري أن مطار كابل الدولي بات صالحا للملاحة، وسيتم فتحه أمام الرحلات الدولية بشكل تدريجي، بينما أكد مصدر حكومي أفغاني أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لإجلاء 200 مدني أميركي ومدنيين آخرين من مواطني دول أخرى ظهر اليوم الخميس.

وقال القحطاني خلال مؤتمر صحفي في مطار كابل جمعه بذبيح الله وكيل وزارة الإعلام الأفغاني "يسرنا أن نعلن اليوم عن رحلات تجارية لأول مرة من الدوحة إلى كابل بركاب محليين وأجانب من الجانبين".

وأكد أن مطار كابل جاهز بنسبة 90% وأنظمة المطار تعمل بشكل طبيعي الآن، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة اعترضت الفرق التقنية القطرية لتهيئة المطار.

وأردف قائلا "من الضروري أن نعرف أن المطار أصبح متاحا لاستقبال المساعدات الدولية ويتوقع أن يكون هناك العديد من الرحلات التي تحمل مساعدات لأفغانستان".

من جانبه ثمن وكيل وزارة الإعلام الأفغاني ذبيح الله مجاهد الدور القطري في إعادة تشغيل مطار كابل وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وأضاف "نشكر الأخوة القطريين الذين ساعدونا في تشغيل مطار كابل وإيصال المساعدات الإنسانية التي تقدر بـ 50 طنا من المساعدات الدوائية والغذائية. كما نوجه الشكر لباقي الدول التي قدمت المساعدة.

وأردف قائلا "الفريق الفني القطري بذل مشكورا جهودا ليستعيد المطار قدرته على القيام بمهامه، ونطمئن العالم بأن أعمال الصيانة ستنتهي قريبا".





سفر الأجانب

وفي وقت سابق اليوم، نقل مراسل الجزيرة عن مصدر حكومي أفغاني أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لإجلاء 200 مدني أميركي ومدنيين آخرين من مواطني دول أخرى ظهر اليوم.

وبحسب المصدر فإن إجلاءهم سيكون عبر طائرات مستأجرة من مطار كابل.

بدوره، قال مسؤول أميركي إن "حركة طالبان وافقت على السماح برحيل 200 مدني أميركي ومواطني دول أخرى، ظلوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأميركية".

ومن المتوقع أن ترحل المجموعة اليوم على متن طائرات مستأجرة من مطار كابل.

وأكد المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز- أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل زاد ضغط على طالبان للسماح برحيل هؤلاء الأشخاص.

ولم يقل إن كان الأميركيون ومواطنو الدول الأخرى من بين من تقطعت بهم السبل لأيام في مدينة مزار الشريف، بسبب عدم السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل.

وتطالب الولايات المتحدة ودول غربية طالبان بالسماح للرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان بالسفر في أي وقت، كما تقود قطر جهود إعادة تشغيل مطار كابل أمام الرحلات الدولية.

ومنذ مايو/أيار الماضي، شرعت طالبان في توسيع سيطرتها بأفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية، وخلال 10 أيام سيطرت على البلاد كلها تقريبا، بما فيها العاصمة.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، فرضت حركة طالبان سيطرتها على مطار كابل، عقب انسحاب آخر الجنود الأميركيين منه.