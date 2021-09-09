عبر طائرات مستأجرة.. طالبان ستسمح لـ200 أميركي وأوروبي بالرحيل عن أفغانستان

قال مسؤول أميركي إن "حركة طالبان وافقت على السماح برحيل 200 مدني أميركي ومواطني دول أخرى، ظلوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأميركية".

ومن المتوقع أن ترحل المجموعة اليوم الخميس على متن طائرات مستأجرة من مطار كابل.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل زاد ضغط على طالبان للسماح برحيل هؤلاء الأشخاص.

ولم يقل المسؤول إن كان الأميركيون ومواطنو الدول الأخرى من بين من تقطعت بهم السبل لأيام في مدينة مزار الشريف، بسبب عدم السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل.

بدوره، قال مصدر بطالبان للجزيرة إن الحركة سمحت بإجلاء 200 شخص يحملون جوازات سفر أميركية وأوروبية، ظهر الخميس من مطار كابل.

وتطالب الولايات المتحدة ودول غربية طالبان بالسماح للرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان بالسفر في أي وقت، كما تقود قطر جهود لإعادة تشغيل مطار كابل أمام الرحلات الدولية.

ومنذ مايو/أيار الماضي، شرعت طالبان في توسيع سيطرتها بأفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية، وخلال 10 أيام سيطرت على البلاد كلها تقريبا، بما فيها العاصمة.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، فرضت حركة "طالبان" سيطرتها على مطار كابل، عقب انسحاب آخر الجنود الأميركيين منه.