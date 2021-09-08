البث الحي
سياسة|قطر

يتم تداولها عبر الوسائط الإعلامية.. وزارة الداخلية القطرية تحذر مثيري النعرات القبلية

تحذير قطري لمثيري النعرات القبلية (بيكسابي)
تحذير قطري لمثيري النعرات القبلية (بيكسابي)
8/9/2021

حذرت وزارة الداخلية القطرية بأنها لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات وفق القانون بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه أو المس باللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي المستند إلى مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.

وقالت الوزارة -في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي في تويتر- "إن البعض يتداول عبر الوسائط الإعلامية المختلفة رسائل وعبارات تثير النعرات وتستهدف مكونات المجتمع بالاستفزاز والتجريح والإساءة، الأمر الذي من شأنه إحداث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والإضرار بنسيج المجتمع".

ونوهت الوزارة إلى ملاحظة سعي البعض لتوظيف كل ذلك في شكل حملات إعلامية تسعى لشق الوحدة الوطنية وزرع التفرقة والكراهية التي تجاوزها المجتمع القطري في أحلك الظروف خلال السنوات الماضية.

القبلية البغيضة

وأكدت الداخلية -في بيانها- أنه لكون إثارة النعرات الطائفية أو القبلية البغيضة أو التمييز بين أفراد المجتمع ومكوناته أو تحقير فئة دون غيرها في المجتمع؛ من المسائل الخطيرة التي تمس أمن المجتمع ووحدته، فإن الجهات المعنية لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات وفق القانون بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه أو المس باللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي، المستند إلى مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.

وعقب صدور البيان، عبّر عدد من المغردين القطريين عن رفضهم إثارة النعرات القبلية في البلاد، حيث أكد المغرد القطري حمد لحدان المهندي أن وحدة المجتمع القطري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، لافتا إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المجتمع القطري لنبذ النعرات الطائفية أو القبلية.

أما المغرد عربي قحطاني، فأكد أن قطر دولة العدل والمساواة، لافتا إلى أن مثيري هذه النعرات كان بإمكانهم المطالبة بأي حقوق عبر مؤسسات الدولة.

أما المغرد عبد العزيز عبد الله فأكد دور الدولة في محاسبة مثيري النعرات بين القبائل.

وتأتي هذه التفاعلات قبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي الأول من نوعه الذي تستعد له الدوحة.

وأعلنت قطر رسميا إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، وذلك في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين دعا الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاق لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.

وأفادت اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس الشورى في قطر بأن 294 مرشحا، من بينهم 29 امرأة، موزعين على 30 دائرة تمثل مختلف أنحاء الدولة، سجلوا في الكشوف الأولية للانتخابات.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

عبر طائرات مستأجرة.. طالبان ستسمح لـ200 أميركي وأوروبي بالرحيل عن أفغانستان

سيتم نقل الأميركيين من مطار كابل عبر طائرات مستأجرة (الجزيرة)

انتخابات المغرب.. "الأحرار" يتصدر النتائج الأولية و"العدالة والتنمية" ثامنا ونسبة تصويت كبيرة

اقتراع أمس في المغرب تضمن التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية (الأناضول)

بعد انقلاب القوات الخاصة.. المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعلق عضوية غينيا

قائد القوات الخاصة بالجيش وزعيم الانقلاب المقدم مامادو دومبويا يلوح بيده لحشد من أنصاره (الفرنسية)

هجمات سبتمبر ثم أفغانستان فالعراق.. رحلة فشل استخباري أميركي استمرت 20 عاما

ما جرى في أفغانستان يؤكد ضعف التقديرات الاستخبارية الأميركية حول تطورات الأوضاع في أفغانستان (الفرنسية)
الأكثر قراءة

تشريعيات المغرب.. التجمع الوطني للأحرار يتصدر وتراجع كبير للعدالة والتنمية

جانب من عمليات الفرز في أحد مراكز الاقتراع بالرباط (الأناضول)

الأسير العنيد محمود العارضة.. هكذا انتزع حريته من الاحتلال في المحاولة الثالثة

فتحية العارضة والدة الأسير محمود تحمل صورته (الجزيرة نت)

التنين والصياد.. أن يكتب المطارد زكريا الزبيدي ما سوف يكون وينتصر

زكريا الزبيدي محمولا على الأكتاف في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، صورة تعود إلى أواخر الانتفاضة الثانية عام 2004 (رويترز)
logo

لأن الشبه بين الهروب من جلبوع والهروب من شاوشانك أكبر من مجرد فتحة في الجدار