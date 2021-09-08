يتم تداولها عبر الوسائط الإعلامية.. وزارة الداخلية القطرية تحذر مثيري النعرات القبلية

حذرت وزارة الداخلية القطرية بأنها لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات وفق القانون بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه أو المس باللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي المستند إلى مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.

وقالت الوزارة -في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي في تويتر- "إن البعض يتداول عبر الوسائط الإعلامية المختلفة رسائل وعبارات تثير النعرات وتستهدف مكونات المجتمع بالاستفزاز والتجريح والإساءة، الأمر الذي من شأنه إحداث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والإضرار بنسيج المجتمع".

ونوهت الوزارة إلى ملاحظة سعي البعض لتوظيف كل ذلك في شكل حملات إعلامية تسعى لشق الوحدة الوطنية وزرع التفرقة والكراهية التي تجاوزها المجتمع القطري في أحلك الظروف خلال السنوات الماضية.

القبلية البغيضة

وأكدت الداخلية -في بيانها- أنه لكون إثارة النعرات الطائفية أو القبلية البغيضة أو التمييز بين أفراد المجتمع ومكوناته أو تحقير فئة دون غيرها في المجتمع؛ من المسائل الخطيرة التي تمس أمن المجتمع ووحدته، فإن الجهات المعنية لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات وفق القانون بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه أو المس باللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي، المستند إلى مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.

وعقب صدور البيان، عبّر عدد من المغردين القطريين عن رفضهم إثارة النعرات القبلية في البلاد، حيث أكد المغرد القطري حمد لحدان المهندي أن وحدة المجتمع القطري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، لافتا إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المجتمع القطري لنبذ النعرات الطائفية أو القبلية.

مسؤوليتنا جميعاً عدم الخوض في مايثير النعرات الطائفية او القبلية البغيضة ، وحدة مجتمعنا خط احمر ، والمساس فيها هو اساءة لنا جميعاً ، لا تتركوا الجهلاء يديرون الراي العام ويضرون بتركيبة ونسيج مجتمعكم ، نحن مجتمع متعلم ومثقف ونرفض هذه المهاترات ، لنتكاتف ونتعاضد كما نحن دائماً. https://t.co/8V64RnotSq — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) September 7, 2021

أما المغرد عربي قحطاني، فأكد أن قطر دولة العدل والمساواة، لافتا إلى أن مثيري هذه النعرات كان بإمكانهم المطالبة بأي حقوق عبر مؤسسات الدولة.

قطر دولة العدل والمساواة وأمير لا يظلم عنده احد وللأسف استغلوا هامش الحرية لتعبير الرأي لإثارة النعرات القبلية وكان بإمكانهم المطالبه بحقوقهم عن طريق مؤسسات الدولة المختصه بإستقبال التظلمات — عربي قحطاني (@AliAhma69959520) September 8, 2021

أما المغرد عبد العزيز عبد الله فأكد دور الدولة في محاسبة مثيري النعرات بين القبائل.

من لم يمسك عليه لسانه في شأن تأجيج ومحاولة أشعال وأثارة النعرات بين القبائل وجب على الدولة

" اخراسه " ✋🏻 pic.twitter.com/2KcA5xmWR3 — Abdulaziz A.Abdulla (@Bosuodaa) September 7, 2021

وتأتي هذه التفاعلات قبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي الأول من نوعه الذي تستعد له الدوحة.

وأعلنت قطر رسميا إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، وذلك في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين دعا الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاق لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.

وأفادت اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس الشورى في قطر بأن 294 مرشحا، من بينهم 29 امرأة، موزعين على 30 دائرة تمثل مختلف أنحاء الدولة، سجلوا في الكشوف الأولية للانتخابات.