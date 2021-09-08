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سياسة|روسيا

صديق مقرب لبوتين.. مصرع وزير روسي حاول إنقاذ مخرج أفلام بالقطب الشمالي

عمل زينيتشيف من قبل في فريق التأمين الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين. (رويترز)
عمل زينيتشيف من قبل في فريق التأمين الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين. (رويترز)
8/9/2021-|آخر تحديث: 8/9/202109:58 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن الوزير يفغيني زينيتشيف لقي حتفه اليوم الأربعاء لدى محاولته إنقاذ مخرج أفلام سقط في نهر في أثناء تصويره تدريبا في الدائرة القطبية الشمالية.

وعمل زينيتشيف (55 عاما) من قبل في فريق التأمين الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين، وترأس -الحليف المقرب من بوتين- وزارة الطوارئ منذ عام 2018، وكان وقت وفاته في مدينة نوريلسك النائية يشرف على تدريب واسع النطاق في المنطقة.

ويعتبر الوزير أحد السياسيين المعدودين البارزين الذين بدأوا مسيرتهم المهنية في جهاز أمني، مثل المسار الذي سلكه بوتين نفسه إذ كان جاسوسا سابقا في المخابرات الروسية (كيه جي بي).

وقال بوتين في برقية عزاء نشرها الكرملين "هذه خسارة شخصية لا تعوض بالنسبة لي؛ عملنا معا لعديد من السنوات".

وقالت الوزارة -في بيان- إن زينيتشيف لقي مصرعه لدى محاولته إنقاذ المخرج ألكسندر ميلنيك، الذي جاء للمدينة لتصوير فيلم وثائقي عن الدائرة القطبية الشمالية وطريق بحر الشمال، وأشارت إلى أن ميلنيك انزلق على صخرة مبتلة وسقط.

وذكر بيان الوزارة "حاول يفغيني الإمساك بألكسندر، وقفز وراءه، لكن للأسف كلاهما لقي حتفه بعد السقوط من حافة جرف مرتفع في نهر جبلي".

المصدر : رويترز

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