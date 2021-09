تلقى ردودا صادمة.. مترجم أفغاني بتكساس يشكو من كميات الطعام المقدمة للاجئين

تعرض المترجم الأفغاني حامد أحمدي لانتقادات عنيفة الخميس الماضي، جراء تعليقه على كميات الطعام القليلة المُقدمة له ولكل اللاجئين بولاية تكساس، التي ربما لا تتجاوز 200 سعر حراري.

Not complaining but this is what I got last night for dinner and the next meal is 12 hours later. Refugee life might be safe but never easy & favorable. Fort bliss El Paso Texas. #AfghanRefugees #afghanistan pic.twitter.com/2X7eP8Uwa0

وكتب أحمدي قائلًا "لست أشكو، لكن هذا ما حصلت عليه الليلة الماضية من عشاء. والوجبة التالية بعد 12 ساعة، حياة اللاجئين قد تكون آمنة لكنها ليست سهلة وملائمة".

وواجه المترجم الأفغاني -الذي أجلته أميركا معها قبل موعد الانسحاب الأخير- موجة انتقادات تُطالبه بقبول ما يُقدم له، وتقديم الشكر على ما يحصل عليه، أو العودة مُجددًا لبلاده، كما قال له الإعلامي الجمهوري تيم يونغ "سأكون سعيدًا بدفع ثمن تذكرة عودتك".

وفي سياق متصل، قالت المحللة السياسية إيريلي دفيدسون "هذه الوجبة أفضل من البسكويت الفاسد الذي أطعمناه لقوات الحرس الوطني عندما كانوا ينامون بمرائب الكابيتول".

This post is from a refugee who is now at Fort Bliss in Texas, posted from his iPhone.

He doesn’t like the meals being served to him.

I was unable to reach a homeless veteran to ask how they like their free meals and free housing because they don’t get those things. https://t.co/GwaywDyLzc

— Amy Tarkanian (@MrsT106) September 4, 2021