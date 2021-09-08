تلقى ردودا صادمة.. مترجم أفغاني بتكساس يشكو من كميات الطعام المقدمة للاجئين

تعرض المترجم الأفغاني حامد أحمدي لانتقادات عنيفة الخميس الماضي، جراء تعليقه على كميات الطعام القليلة المُقدمة له ولكل اللاجئين بولاية تكساس، التي ربما لا تتجاوز 200 سعر حراري.

Not complaining but this is what I got last night for dinner and the next meal is 12 hours later. Refugee life might be safe but never easy & favorable. Fort bliss El Paso Texas. #AfghanRefugees #afghanistan pic.twitter.com/2X7eP8Uwa0 — Hamed Ahmadi (@ahmadihamed_) September 2, 2021

وكتب أحمدي قائلًا "لست أشكو، لكن هذا ما حصلت عليه الليلة الماضية من عشاء. والوجبة التالية بعد 12 ساعة، حياة اللاجئين قد تكون آمنة لكنها ليست سهلة وملائمة".

وواجه المترجم الأفغاني -الذي أجلته أميركا معها قبل موعد الانسحاب الأخير- موجة انتقادات تُطالبه بقبول ما يُقدم له، وتقديم الشكر على ما يحصل عليه، أو العودة مُجددًا لبلاده، كما قال له الإعلامي الجمهوري تيم يونغ "سأكون سعيدًا بدفع ثمن تذكرة عودتك".

وفي سياق متصل، قالت المحللة السياسية إيريلي دفيدسون "هذه الوجبة أفضل من البسكويت الفاسد الذي أطعمناه لقوات الحرس الوطني عندما كانوا ينامون بمرائب الكابيتول".

This post is from a refugee who is now at Fort Bliss in Texas, posted from his iPhone. He doesn’t like the meals being served to him. I was unable to reach a homeless veteran to ask how they like their free meals and free housing because they don’t get those things. https://t.co/GwaywDyLzc — Amy Tarkanian (@MrsT106) September 4, 2021

I'd be happy to pay for your ticket to go back… since it's so rough here that you have to take your sandwich apart and put the bread out of the shot. — Tim Young (@TimRunsHisMouth) September 5, 2021

ولم يقتصر الأمر على الجمهوريين الأميركيين فقط، إذ قال بروفيسور العلوم الإنسانية جاد سعد -مُعرفًا نفسه بأنه مُهاجر لبناني- "ماذا عن قول شكرًا لكم؟ كن ممتنا وكن متواضعا، وأظهر بعض الكرامة، لا أحد يدين لكم بأي شيء".

على صعيد آخر، استهجن بعض المغردين التعليقات العنصرية، وعبر آخرون عن حقه بوصفه لاجئا في الحصول على حياة كريمة من دون امتنان أو شكر لأحد، وذلك طبقًا للقانون الدولي الذي يحمي حقه ليس فقط بالحصول على وجبة كل 12 ساعة.

Got a free trip to America while Americans are being held hostage by the Taliban, and the ingrate is complaining about the food. https://t.co/2LbSikV6Fi — John Cardillo (@johncardillo) September 5, 2021

This is unconscionable in the richest nation in the world https://t.co/XdXcUZeFLw — rabia O'chaudry (@rabiasquared) September 6, 2021

وتواجه أميركا اعتراضات شديدة من الجمهوريين لاستقبال اللاجئين، خاصة بعد خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية السابقة ورفع الحظر الذي فرضه على العديد من الدول، والذي أقره بايدن بمجرد فوزه بمنصبه.