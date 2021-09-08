البث الحي
سياسة|سوريا

نشر نقاط أمنية للنظام السوري بأحياء المدينة.. المرحلة الثانية لاتفاق درعا البلد تدخل حيز التنفيذ

مصادر محلية أفادت أن قوات النظام حددت اليوم الأربعاء أماكن النقاط العسكرية في الأحياء المحاصرة. (الأوروبية)
مصادر محلية أفادت أن قوات النظام حددت اليوم الأربعاء أماكن النقاط العسكرية في الأحياء المحاصرة. (الأوروبية)
8/9/2021

أفادت مصادر محلية للجزيرة أن المرحلة الثانية من "اتفاق درعا البلد" بين لجنة أهالي درعا والنظام السوري برعاية روسية دخلت حيز التنفيذ.

وتقضي المرحلة الثانية من الاتفاق بنشر نقاط أمنية للنظام السوري في أحياء درعا البلد ومحيطها؛ ويأتي ذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، التي نصت على تسوية أوضاع الأهالي وتسليم السلاح.

ومن المقرر استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، ومن أبرزها انسحاب قوات النظام والقوات الموالية لإيران من محيط الأحياء المحاصرة، وإنهاء الحملة العسكرية، خلال الأيام القادمة.

نقاط عسكرية

وكان النظام السوري ولجنة التفاوض عن الأحياء المحاصرة في المدينة توصلا مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق يقضي بإنشاء عدد محدود من النقاط العسكرية والأمنية لقوات النظام، وسحب الأسلحة الخفيفة من عدد محدد من سكان المنطقة.

لكن قوات النظام وروسيا خرقتا الاتفاق، وأصرتا على نزع جميع السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وإنشاء 9 نقاط عسكرية وأمنية في منطقة درعا البلد وحي طريق السد وحي المخيم في المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات النظام حددت اليوم الأربعاء أماكن النقاط العسكرية المزمع إنشاؤها في الأحياء المحاصرة ودققت في هويات السكان، واستلمت نحو 130 قطعة سلاح من سكان المنطقة حتى اللحظة.

وبمقتضى الاتفاق الجديد، ستنسحب قوات النظام من محيط الأحياء المذكورة وترفع الحصار عنها بعد إتمام إنشاء النقاط العسكرية وتسليم السلاح والتدقيق في هويات المواطنين.

وينهي الاتفاق استثناء تمتعت به درعا البلد خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع ناشطون أن تتجه قوات النظام إلى مناطق في ريف درعا يوجد فيها مقاتلون معارضون، بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها.

ومحافظة درعا التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو/تموز 2018، إذ إن اتفاق تسوية رعته موسكو وضع حدًا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، في حين لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

سوريا.. الشرطة العسكرية الروسية ولجنة أمنية في النظام تدخلان درعا البلد لتنفيذ الاتفاق مع الأهالي

قالت مصادر محلية للجزيرة إن الشرطة العسكرية الروسية ولجنة أمنية في النظام السوري دخلتا أحياء درعا البلد للبدء بتنفيذ الاتفاق المبرم سابقا بين الأهالي والنظام، في حين تجدد القصف الروسي على ريف إدلب.

6/9/2021
المزيد من سياسة

عبر طائرات مستأجرة.. طالبان ستسمح لـ200 أميركي وأوروبي بالرحيل عن أفغانستان

سيتم نقل الأميركيين من مطار كابل عبر طائرات مستأجرة (الجزيرة)

انتخابات المغرب.. "الأحرار" يتصدر النتائج الأولية و"العدالة والتنمية" ثامنا ونسبة تصويت كبيرة

اقتراع أمس في المغرب تضمن التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية (الأناضول)

بعد انقلاب القوات الخاصة.. المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعلق عضوية غينيا

قائد القوات الخاصة بالجيش وزعيم الانقلاب المقدم مامادو دومبويا يلوح بيده لحشد من أنصاره (الفرنسية)

هجمات سبتمبر ثم أفغانستان فالعراق.. رحلة فشل استخباري أميركي استمرت 20 عاما

ما جرى في أفغانستان يؤكد ضعف التقديرات الاستخبارية الأميركية حول تطورات الأوضاع في أفغانستان (الفرنسية)
الأكثر قراءة

تشريعيات المغرب.. التجمع الوطني للأحرار يتصدر وتراجع كبير للعدالة والتنمية

جانب من عمليات الفرز في أحد مراكز الاقتراع بالرباط (الأناضول)

الأسير العنيد محمود العارضة.. هكذا انتزع حريته من الاحتلال في المحاولة الثالثة

فتحية العارضة والدة الأسير محمود تحمل صورته (الجزيرة نت)

التنين والصياد.. أن يكتب المطارد زكريا الزبيدي ما سوف يكون وينتصر

زكريا الزبيدي محمولا على الأكتاف في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، صورة تعود إلى أواخر الانتفاضة الثانية عام 2004 (رويترز)
logo

لأن الشبه بين الهروب من جلبوع والهروب من شاوشانك أكبر من مجرد فتحة في الجدار