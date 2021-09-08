دمرت 53 قرية وشردت نحو ألفي أسرة.. الفيضانات تتسبب في أضرار بالغة بولاية النيل الأبيض السودانية

قالت السلطات المحلية بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان إن السيول التي اجتاحت أجزاء واسعة من منطقة "جودة" بالولاية بسبب هطول شديد للأمطار، تسببت في محو أكثر من 53 قرية بشكل كامل وتشريد نحو ألفي أسرة.

وأشارت السلطات إلى أنها تواجه صعوبات في إجلاء مئات العالقين، بسبب ضعف الإمكانات اللوجستية.

ووجهت ولاية النيل الأبيض نداءات إلى الحكومة المركزية والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.

وفي وقت سابق، قال الوليد عامر مدير محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض إن 1800 أسرة تضررت في مدينة جودة بالمحلية (تقسيم إداري يضم مدنا وقرى).

وأضاف أن الأسر المتضررة تضم نحو 15 ألف شخص، وهم بحاجة إلى تدخل إنساني عاجل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأوضح عامر أن الأضرار في جودة حدثت بسبب سيول وفيضانات نجمت عن ارتفاع منسوب مياه النيل الأزرق، وشملت انهيار مبان سكنية ونفوق عدد كبير من المواشي وتلف مساحات زراعية.

ووصف المسؤول السوداني الوضع الإنساني في المدينة بالكارثي، مقرا بأنه يفوق طاقة وإمكانات المحلية.