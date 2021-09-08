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سياسة|إندونيسيا

حريق هائل إثر ماس كهربائي.. النيران تلتهم أجساد 41 سجينا في إندونيسيا

أكد قائد شرطة جاكرتا أن التحقيق الأولي في سبب الحريق يشير إلى حدوث ماس كهربائي في واحدة من 19 زنزانة.

مسؤولو الصليب الأحمر الإندونيسي أجلوا المصابين إلى سيارات الإسعاف (رويترز)
مسؤولو الصليب الأحمر الإندونيسي أجلوا المصابين إلى سيارات الإسعاف (رويترز)
8/9/2021

لقي ما لا يقل عن 41 سجينًا حتفهم وأصيب 80 آخرون اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق هائل في سجن مكتظ، قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأجلى مسؤولو الصليب الأحمر الإندونيسي المصابين إلى سيارات الإسعاف، في حين وضعت عشرات الجثث في أكياس برتقالية اللون في غرفة بسجن تانغ رانغ بضواحي جاكرتا، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press).

من جانبه، قال وزير العدل وحقوق الإنسان ياسونا لاولي -في تصريحات صحفية- إن معظم القتلى البالغ عددهم 41 مدانون بقضايا تتعلق بالمخدرات، بينهم رجلان من جنوب أفريقيا والبرتغال، بالإضافة إلى قتيل كان مدانا بالإرهاب، وآخر بجريمة قتل.

وأعرب لاولي عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتعهد بتقديم أفضل علاج للضحايا المصابين، وأضاف أن "هذه مأساة تهمنا جميعا، ونعمل من كثب مع جميع الأطراف المعنية للتحقيق في أسباب الحريق".

عشرات الجثث وضعت في أكياس برتقالية اللون في غرفة بسجن تانغ رانغ بضواحي جاكرتا (رويترز)

وفي السياق، أكد قائد شرطة جاكرتا فاضل عمران -في تصريح للصحفيين قرب مكان الحادث- أن التحقيق الأولي في سبب الحريق يشير إلى حدوث ماس كهربائي في واحدة من 19 زنزانة، بسجن (بلوك C2) الذي كان به 122 سجينا.

وأضاف أنه بعد إخماد الحريق، انتشر مئات من رجال الشرطة والجنود حول السجن؛ لمنع السجناء من الفرار، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة الآن.

بدورها، ذكرت وزارة العدل وحقوق الإنسان -في بيان- أن 8 مصابين نقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بحروق شديدة، في حين يتلقى 9 مصابين العلاج في عيادة السجن لإصابتهم بجروح طفيفة.

كما تم إجلاء 64 آخرين إلى مسجد في السجن، حيث يعاني كثير منهم بسبب استنشاق الدخان، حسب المصدر ذاته.

وأوضحت متحدثة إدارة السجون بوزارة العدل ريكا أبريانتي أن السجن مصمم لإيواء 1225نزيلا، لكنه يضم أكثر من ألفي سجين.

وعادة ما تشهد السجون الإندونيسية حالات هرب وأعمال شغب تؤدي إلى نشوب حرائق، وأصبح الاكتظاظ مشكلة تعانيها السجون بسبب قلة التمويل، بالتزامن مع ازدياد أعداد النزلاء على خلفية حرب السلطات ضد المخدرات.

المصدر : وكالات
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