وزير خارجية تركيا يكشف تفاصيل بشأن محادثات تشغيل مطار كابل وتطور العلاقات مع الإمارات

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تعمل مع قطر والولايات المتحدة على مسألة إدارة مطار كابل.

وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة بثتها اليوم الثلاثاء قناة "إن تي في" (NTV) التركية، أن 19 من الفنيين الأتراك موجودون في كابل ويجرون محادثات مع الجانب القطري بشأن المطار.

وتابع أن الأمن في المطار هو القضية الأساسية، مشيرا إلى أن شركة خاصة يمكن أن تتولى أمن مطار كابل إن لم يكن مسموحا بوجود إحدى الدول.

كما قال إن الانسحاب الكامل لتركيا من أفغانستان سيكون أمرا غير صائب.

وذكر الوزير التركي أن بلاده تجري محادثات مع حركة طالبان، وكانت أنقرة أبلغت الحركة أنها لن تشارك في مهمة تأمين المطار ما لم تشارك وحداتها في الأمن، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وفي الموضوع الأفغاني أيضا، قال جاويش أوغلو إنه لا يسع تركيا أن تتحمل موجة هجرة أخرى من أفغانستان، مضيفا أن بلاده تريد من إيران أن تتخذ تدابير من جهتها أيضا.

المحادثة الهاتفية بين بن زايد (يمين) وأردوغان قبل أسبوع تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وكالات)

العلاقات مع الإمارات

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ترى زخما إيجابيا في المحادثات مع الإمارات، موضحا أن العلاقات بين البلدين ستعود إلى مسارها إذا استمر هذا الزخم.

وأضاف جاويش أوغلو أنه يمكن تطبيع العلاقات بين البلدين إذا اتخذت خطوات متبادلة، وكانت الظروف ملائمة.

وقبل أسبوع، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلاله الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

وكان أردوغان استقبل قبل ذلك في أنقرة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وأفاد بيان صدر حينها عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأنهما بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية، مشيرا إلى أن أردوغان ومحمد بن زايد تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.