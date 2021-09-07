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سياسة|ألمانيا

ميركل تطلق حملة لإنقاذ معسكرها من هزيمة انتخابية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
7/9/2021

ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بثقلها مجددا في الحملة الانتخابية عبر تقديم دعم قوي لمرشح معسكرها المحافظ أرمين لاشيت المحرج بسبب تراجع شعبية الحزب، قبل أقل من 3 أسابيع على اقتراع غير واضح المعالم.

وشددت ميركل أمام النواب المجتمعين للمرة الأخيرة في جلسة عامة على أن "أفضل سبيل" لألمانيا هو "حكومة بقيادة أرمين لاشيت كمستشار".

وأعلنت ميركل في خطاب طغت عليه اللهجة الانتخابية أن "حكومته ستتميز بالاستقرار والموثوقية والاعتدال، وهذا ما تحتاج إليه ألمانيا".

وحرصت ميركل على البقاء دائما بعيدا عن هذه الحملة الانتخابية عندما قررت منذ فترة طويلة تسليم السلطة بعد انتهاء ولايتها الرابعة.

بناء جسور

وبدأت الحملة خلال تجمع انتخابي لمعسكرها ببرلين في 21 أغسطس/آب الماضي عندما قالت المستشارة إنها "مقتنعة بشدة" بأن أرمين لاشيت الرجل القادر على "بناء جسور بين الناس" سيخلفها في المستشارية.

كما ظهرت ميركل إلى جانبه في عدة مناسبات، كما حصل مساء الاثنين خلال اجتماع لحزبه كرس للرقمنة.

ويوم الأحد توجها معًا إلى شمال الراين فستفاليا، إحدى المنطقتين المتضررتين من الفيضانات المدمرة.

وهاجمت ميركل في الأسابيع الأخيرة المرشح الاجتماعي الديمقراطي متهمة إياه "بمغازلة" اليسار الراديكالي، حزب "دي لينك"، الذي رفض الاتحاد المسيحي الديمقراطي دائما التحاور معه، لا سيما بسبب رغبته في إخراج ألمانيا من حلف شمال الأطلسي.

استطلاعات للرأي كارثية

ودعت شخصيات من داخل معسكر ميركل لتكون حاضرة بشكل أكبر في ظل استطلاعات الرأي الكارثية بالنسبة إلى ائتلاف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا، الذي قد يمنى بهزيمة نكراء في الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتسعى ميركل في تدخلها الثابت قبل الاستحقاق الانتخابي لوضع شعبيتها الراسخة في خدمة أرمين لاشيت الغارق في الصعوبات.

ومنذ الصيف تراجعت شعبية الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري بشكل كبير.

ووضع استطلاع للرأي -لقناة "آر تي آي" (RTI) نُشر اليوم- هذا الائتلاف لأول مرة تحت عتبة 20%، مشيرا إلى أنه قد يحصل على 19% في نوايا التصويت.

وهو أمر غير مسبوق على المستوى الفدرالي لحزب سيطر إلى حد كبير على المشهد السياسي فترة طويلة، وحصد 30% من نوايا التصويت بداية العام.

يذكر أنه منذ 3 أسابيع كثفت ميركل تدخلاتها لصالح رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمرشح الذي لم يحظ بتقدير كبير من الألمان.

المصدر : الألمانية

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