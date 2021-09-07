البث الحي
سياسة|سوريا

منظمة العفو: لاجئون سوريون تعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي بعد عودتهم إلى وطنهم

الحرب بدأت في سوريا عام 2011 باحتجاجات سلمية ضد حكم الأسد، ثم تحولت إلى صراع متعدد الأطراف أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

المنظمة حثت الحكومات الأوروبية وتركيا والأردن ولبنان على منع أي ممارسات تجبر اللاجئين على العودة (رويترز)
المنظمة حثت الحكومات الأوروبية وتركيا والأردن ولبنان على منع أي ممارسات تجبر اللاجئين على العودة (رويترز)
7/9/2021

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن بعض اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم تعرضوا للتعذيب والاعتقال والإخفاء القسري على يد قوات الأمن، وحثت الحكومات على حمايتهم من الترحيل والإجبار على العودة.

وفي تقرير يحمل عنوان "أنت ذاهب إلى الموت" وثّقت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان -التي تتخذ من لندن مقرا- انتهاكات ارتكبها ضباط بالمخابرات ضد 66 من العائدين، بينهم 13 طفلا، كما أشارت إلى وفاة 5 في الحجز بعد عودتهم.

كما وثّقت المنظمة "14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها قوات الأمن، منها 7 حالات اغتصاب لـ5 نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها".

ويأتي التقرير في ظل تزايد الضغوط على اللاجئين السوريين في بعض البلدان الغربية -مثل الدانمارك- من أجل العودة إلى بلادهم.

وقال التقرير إن أي حكومة تزعم أن سوريا أصبحت الآن بلدا آمنا تتجاهل عامدة الأوضاع الرهيبة على أرض الواقع، "وتترك اللاجئين مرة أخرى نهبا للخوف على أرواحهم".

مخالفة للقانون

وقال رئيس منظمة العفو الدولية في ألمانيا ماركوس بيكو إن "من المخالف للقانون الدولي ترحيل الأشخاص إلى بلد يتعرضون فيه لخطر الاختطاف والتعذيب".

وحثت منظمة العفو الحكومات الأوروبية وتركيا والأردن ولبنان على منع أي ممارسات تجبر اللاجئين على العودة.

وقالت في تقريرها "قد تكون الأعمال العسكرية العدائية خفت حدتها في سوريا، لكن نزوع الحكومة السورية لارتكاب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان مستمر".

وأصدر المجلس والبرلمان الأوروبيان إعلانين قالا فيهما إن الظروف غير مواتية لعودة اللاجئين السوريين على نحو آمن وطوعي.

وبالمثل، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الدول إلى عدم إجبار المواطنين السوريين على العودة إلى أي مكان في بلادهم، حتى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مثل العاصمة دمشق وما حولها.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

مصير مجهول في سوريا لآلاف المختفين قسريا

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود عشرات الآلاف من المعتقلين داخل سجون النظام، وأن آلافا آخرين قضوا داخل السجون تحت التعذيب، وقرابة 100 ألف معتقل مختفون قسريا منذ مارس/آذار 2011 حتى اليوم.

المزيد من سياسة

انتخابات المغرب اليوم والهموم الداخلية تتصدر.. 18 مليون ناخب يختارون مجالس النواب والجهات والبلديات

حملة للحث على التصويت في الانتخابات العامة بالمغرب (الجزيرة)

تركيا تقدم مقترحا لتشغيل مطار كابل والأمم المتحدة تدعو طالبان لضمان عمل وكالات الإغاثة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الأناضول)

بايدن يوافق على منح الجيش اللبناني مساعدات بـ47 مليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن (الجزيرة)

دمرت 53 قرية وشردت نحو ألفي أسرة.. الفيضانات تتسبب في أضرار بالغة بولاية النيل الأبيض السودانية

الأكثر قراءة

شركات ناشئة وصغيرة تعيد الحياة للمخلفات في فرنسا

يعطي مصمّمون فرنسيون حياة جديدة لبعض المنتجات من خلال &#34;الارتقاء في إعادة تدويرها&#34; كي يصبح &#34;المنبوذ مرغوبا&#34; (الفرنسية)

حذر تركي وتريث أميركي.. طالبان تشكل حكومة وتؤكد التمسك بالشريعة وتقدم رسائل طمأنة للعالم

حددت سيناريوهات لوجهتهم.. إسرائيل تجند ترسانتها الأمنية لمطاردة الأسرى الستة ومفتي عُمان يحتفي بهم

(الجزيرة)

قراءة في التشكيلة الوزارية التي أعلنتها حركة طالبان

التشكيلة الوزارية التي أعلنتها حركة طالبان لا تضم أي شخصية من خارج الحركة وجميع أعضائها من داخلها (الأناضول)