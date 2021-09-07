لإغاثة المناطق الأكثر احتياجا.. الهلال الأحمر القطري يرسل شحنة مساعدات إلى أفغانستان

الدوحة – في إطار الاستجابة التي أطلقها الهلال الأحمر القطري أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، وصلت إلى أفغانستان شحنة إغاثية عاجلة يرافقها فريق إغاثي من إدارة الكوارث بالهلال الأحمر، وذلك استجابة للأحداث الأخيرة التي شهدتها أفغانستان وانعكاسها على الأوضاع الإنسانية للأهالي والنازحين.

وقام الفريق الإغاثي المرسل إلى أفغانستان بالتنسيق مع الهلال الأحمر الأفغاني والمؤسسات الإنسانية العاملة في الميدان، ومنها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بتقييم المناطق المتضررة مع الأخذ بالاعتبار المناطق الأشد ضعفا والتي يصعب الوصول إليها، كما تتضمن مهمة الفريق توزيع المواد الإغاثية.

وفي إطار استجابته العاجلة، أرسل الهلال الأحمر القطري مساعدات إغاثية بحمولة 14 طنا؛ مكونة من بعض المواد الغذائية بالإضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الوقائية التي ستستفيد منها الكوادر الطبية في العيادات المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الأفغاني، وذلك على متن الخطوط الجوية القطرية وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية.

الفريق الإغاثي قام بتقييم المناطق الأكثر احتياجا (الهلال الأحمر القطري)

موقف راسخ

من جانبه، أكد مدير إدارة البرامج في صندوق قطر للتنمية السيد سلطان العسيري التزام دولة قطر الأخلاقي بدعم الشعب الأفغاني وذلك ما أكدته تطورات الأحداث الأخيرة المتسارعة في أفغانستان، وثبات موقف دولة قطر الراسخ والمبدئي من رفض العنف والإرهاب، والتزامها بالجهود الدبلوماسية والإنسانية لإغاثة الشعب الأفغاني كركيزة أساسية من ركائز سياستها الخارجية ورؤيتها الوطنية وقيم شعبها.

أما المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري فيصل محمد العمادي فأكد أن فرق الهلال تتابع من كثب ومن خلال مركز إدارة المعلومات مستجدات الوضع الإنساني في أفغانستان، وتقوم بجمع المعلومات اللازمة أولا بأول بالتنسيق مع الهلال الأحمر الأفغاني والمنظمات الإنسانية العاملة في الميدان التي تم تفعيلها منذ تاريخ 22 أغسطس/آب الماضي.

حملة لجمع التبرعات

وبالتزامن مع وصول شحنة المساعدات، أعلن الهلال الأحمر القطري إطلاق حملة لجمع التبرعات من أجل توفير الاحتياجات الضرورية والطارئة التي تفرضها الأزمة، وبالأخص في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والإيواء الطارئ، وذلك بناء على تقارير الحالة الواردة من الميدان ومن المنظمات الدولية المعنية بالأزمة.

الهلال الأحمر قام بالتعاون مع الشركاء بتوزيع المساعدات (الهلال الأحمر القطري)

وأشار الهلال الأحمر إلى أن الوضع في جميع أنحاء أفغانستان لا يزال شديد التقلب، إذ تواجه البلاد صعوبات عديدة بسبب أزمة الغذاء والأوضاع المناخية المتقلبة والاضطرابات الأمنية المستمرة، الأمر الذي تتفاقم معه أعداد النازحين، حيث يتوقع أن يحتاج 14.5 مليون شخص إلى خدمات صحية طارئة، من إجمالي 18.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2021، وذلك حسب مصادر الأمم المتحدة، كما يوجد تخوف من اتساع تفشي فيروس كورونا، بسبب تأزم الوضع وانهيار النظام الصحي ونقص المستلزمات الصحية في البلاد.

يذكر أن دولة قطر ساعدت على إعادة فتح المطار في العاصمة كابل الذي أغلق أياما عدة بعد انتهاء الجسر الجوي الذي قادته الولايات المتحدة لإجلاء مواطنيها وبعض المواطنين الأفغان ورعايا دول أخرى الشهر الماضي بالتزامن مع انسحاب آخر القوات الغربية من أفغانستان.