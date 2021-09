المناوئون يلوذون بالجبال.. طالبان تبدأ تمشيط ولاية بنجشير وتفرق مظاهرات في كابل

قال مراسل الجزيرة إن مقاتلي حركة طالبان يمشطون ولاية بنجشير بعد إعلان سيطرتهم الكاملة عليها أمس الاثنين وانتهاء الحرب في أفغانستان، غير أن أحمد مسعود قائد ما يعرف بجبهة المقاومة الوطنية أكد أن قواته ستواصل القتال.

وأوضح المراسل حميد الله محمد شاه من كابل أن الأنباء الواردة من بنجشير (شمال شرق) تشير إلى أن المقاتلين الموالين لأحمد مسعود قد تفرقوا في جبال وأودية الولاية ذات التضاريس الجبلية الوعرة، لافتا إلى أنها تضم 22 واديا.

وأشار إلى أن مصادر في طالبان تتحدث عن جمع الأسلحة في الولاية، التي تعد "خزان أسلحة" على مدى 4 عقود من القتال في أفغانستان.

وأوضح أن عددا من قيادات الحكومة المنصرفة أخذوا معهم طائرات وأسلحة ثقيلة عندما لجؤوا إلى بنجشير حين دخلت طالبان إلى العاصمة كابل منتصف الشهر الماضي، وقال إن الحركة تسعى لجمع تلك المعدات العسكرية وضبط الأمن في الولاية.

وقد أقر أحمد مسعود قائد "جبهة المقاومة الوطنية" في تسجيل صوتي نشر أمس بسيطرة طالبان على بنجشير، لكنه أكد أن قوات المقاومة ما زالت في الولاية وستواصل قتال طالبان، كما طالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالحكومة التي تشكلها الحركة.

وذكر مسعود أن عددا من أفراد عائلته سقطوا قتلى وجرحى في المعارك مع مقاتلي طالبان خلال الأيام الماضية.

في سياق متصل، فرقت قوات تابعة لحركة طالبان مظاهرات في العاصمة كابل أمام السفارة الباكستانية والقصر الرئاسي، حيث أطلق مسلحو الحركة الرصاص في الهواء.

وقد ردد المشاركون في احتجاجات كابل ومظاهرات مماثلة خرجت في مدينة مزار شريف (شمال) شعارات منددة بالدور الباكستاني وسقوط ولاية بنجشير تحت حكم طالبان.

وبثت حسابات أفغانية وصحفيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

For several kilometres well-disciplined Taliban members allowed a protest of approx 300-500 to continue through the streets of Kabul. Talibs guarding Zanbak Square, however, fired in the air, beat protesters, vandalised a vehicle leading them and tore cameras from journalists. pic.twitter.com/e9kPPTquUL

— Andrew Quilty (@andrewquilty) September 7, 2021