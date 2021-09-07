المناوئون يلوذون بالجبال.. طالبان تبدأ تمشيط ولاية بنجشير وتفرق مظاهرات في كابل

قال مراسل الجزيرة إن مقاتلي حركة طالبان يمشطون ولاية بنجشير بعد إعلان سيطرتهم الكاملة عليها أمس الاثنين وانتهاء الحرب في أفغانستان، غير أن أحمد مسعود قائد ما يعرف بجبهة المقاومة الوطنية أكد أن قواته ستواصل القتال.

وأوضح المراسل حميد الله محمد شاه من كابل أن الأنباء الواردة من بنجشير (شمال شرق) تشير إلى أن المقاتلين الموالين لأحمد مسعود قد تفرقوا في جبال وأودية الولاية ذات التضاريس الجبلية الوعرة، لافتا إلى أنها تضم 22 واديا.

وأشار إلى أن مصادر في طالبان تتحدث عن جمع الأسلحة في الولاية، التي تعد "خزان أسلحة" على مدى 4 عقود من القتال في أفغانستان.

وأوضح أن عددا من قيادات الحكومة المنصرفة أخذوا معهم طائرات وأسلحة ثقيلة عندما لجؤوا إلى بنجشير حين دخلت طالبان إلى العاصمة كابل منتصف الشهر الماضي، وقال إن الحركة تسعى لجمع تلك المعدات العسكرية وضبط الأمن في الولاية.

وقد أقر أحمد مسعود قائد "جبهة المقاومة الوطنية" في تسجيل صوتي نشر أمس بسيطرة طالبان على بنجشير، لكنه أكد أن قوات المقاومة ما زالت في الولاية وستواصل قتال طالبان، كما طالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالحكومة التي تشكلها الحركة.

وذكر مسعود أن عددا من أفراد عائلته سقطوا قتلى وجرحى في المعارك مع مقاتلي طالبان خلال الأيام الماضية.

احتجاجات

في سياق متصل، فرقت قوات تابعة لحركة طالبان مظاهرات في العاصمة كابل أمام السفارة الباكستانية والقصر الرئاسي، حيث أطلق مسلحو الحركة الرصاص في الهواء.

وقد ردد المشاركون في احتجاجات كابل ومظاهرات مماثلة خرجت في مدينة مزار شريف (شمال) شعارات منددة بالدور الباكستاني وسقوط ولاية بنجشير تحت حكم طالبان.

وبثت حسابات أفغانية وصحفيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

For several kilometres well-disciplined Taliban members allowed a protest of approx 300-500 to continue through the streets of Kabul. Talibs guarding Zanbak Square, however, fired in the air, beat protesters, vandalised a vehicle leading them and tore cameras from journalists. pic.twitter.com/e9kPPTquUL — Andrew Quilty (@andrewquilty) September 7, 2021

من ناحية أخرى، نشر ناشطون إيرانيون صورا على منصات التواصل تظهر تجمعا احتجاجيا أمام السفارة الباكستانية في طهران لمواطنين أفغان يقيمون في إيران.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد حركة طالبان واستنكروا ما وصفوها بالتدخلات الباكستانية في شؤون بلادهم الداخلية، كما أعلنوا عن تضامنهم مع أحمد مسعود وما وصفوها بالمقاومة ضد طالبان في بنجشير.

انتهت الحرب

من جهته، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أمس أن الحركة انتصرت في بنجشير، لتكتمل بذلك سيطرتها على كل أراضي أفغانستان.

وقال مجاهد في مؤتمر صحفي بكابل الاثنين إن "الحرب انتهت رسميا في أفغانستان"، وسعى لطمأنة سكان بنجشير بأنه لن يكون هناك أي تمييز ضدهم.





وأضاف أن عددا كبيرا من المسؤولين السابقين غادروا بنجشير إلى الخارج، وأشار إلى أن طالبان حاولت بصورة جدية حل مشكلة الولاية سلميا لكن جهودها فشلت، على حد تعبيره، مؤكدا أن من خرجوا من بنجشير وأفغانستان يمكنهم العودة في أي وقت.

وقال المتحدث إن طالبان ستشكل حكومة تصريف أعمال كي تكون هناك فرصة لتعديلها وتحسين أدائها.

بين الصين وأميركا

وفيما يتعلق بالشؤون الخارجية، أوضح مجاهد أن علاقة الحركة مع الصين قوية، وتريد التعاون معها من أجل تنمية البلاد، وقال إنهم يتوقعون أن تعترف بكين بالحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة طلوع نيوز للأنباء أن السفير الصيني لدى أفغانستان وعد بتقديم مساعدات إنسانية، وذلك خلال لقاء مع مولوي عبد السلام حنفي المسؤول الكبير في طالبان بالعاصمة كابل أمس الاثنين.

من ناحية أخرى، سئل الرئيس الأميركي جو بايدن أمس إن كانت الولايات المتحدة ستعترف بحكم طالبان، فقال للصحفيين بالبيت الأبيض إن "هذا بعيد للغاية".

وتقول القوى الغربية إنها مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية لكن الاعتراف الرسمي بحكم طالبان سيعتمد على تشكيلة الحكومة الجديدة في كابل.