5 غارات إسرائيلية على موقعين تابعين للمقاومة في قطاع غزة

أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعي تدريب يتبعان للمقاومة الفلسطينية قرب خان يونس (جنوبي قطاع غزة) في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء.

وبثت منصات فلسطينية وشهود عيان مقاطع مصورة قالوا إنها لقصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع القادسية غرب مدينة خان يونس بعدة صواريخ.

وقال مراسل الجزيرة هشام زقوت إن 4 غارات جوية إسرائيلية استهدفت موقع القادسية بالقرب من خان يونس، وهو ما أحدث أضرارا جسيمة بالموقع.

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة أخرى على موقع "القدس" التابع للمقاومة الفلسطينية، والواقع غرب خان يونس، وأحدثت الغارة أيضا أضرارا في الموقع والمناطق المحيطة، دون الكشف عن أي خسائر بشرية جراء الغارات التي تعرض لها الموقعان.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الطائرات الحربية استهدفت مجمعا عسكريا وموقعا لإنتاج قذائف صاروخية يتبعان لحركة حماس، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة أطلقت من غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن البالونات الحارقة أدت إلى اندلاع حرائق وإيقاع خسائر مادية.

في المقابل، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن القصف "محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضال الشعب الفلسطيني"، خاصة بعد عملية الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي والتي نفذها ستة من الأسرى الفلسطينيين.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية في غزة تنظيم احتجاجات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل وإطلاق بالونات حارقة، للمطالبة بإنهاء حصار القطاع وعرقلة إعادة إعماره.