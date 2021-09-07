المجلس الرئاسي الليبي يعلن انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رسميا انطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، معتبرا أن الإفراج عن بعض المعتقلين يأتي في سياق المصالحة.

وأكد المنفي في بيان أن القرارات التي اتخذت هي نتيجة رغبة حقيقية وجادة لدى الشعب الليبي لطي صفحات الماضي المؤلمة، حسب وصفه.

ووفق البيان، هنأ المنفي أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة "مثمنا كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية".

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة إن جميع حالات الإفراج عن مساجين تمت بناء على أحكام قضائية صادرة بالإفراج عنهم، وإن المجلس سيستمر في التنسيق مع السلطة القضائية للإفراج عن جميع المساجين الذين صدرت بحقهم أحكام براءة، لدعم جهود المصالحة الوطنية.

وأشارت وهيبة إلى أن الإفراج عن الساعدي القذافي نجل الزعيم المخلوع معمر القذافي أول أمس الأحد، وأحمد رمضان الأصيبعي مدير مكتب معلومات القذافي يأتي في هذا السياق.

مطالب بإقالة رئيس مؤسسة النفط

من جهة أخرى، طالبت مجموعات قبلية بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وقامت بإغلاق الطريق الفاصل بين خزانات تعبئة النفط وميناءي السدرة ورأس لانوف.

ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان أزمة إغلاقات الحقول النفطية التي تكررت خلال السنوات الثماني الماضية، وما أدت إليه من انعكاسات اقتصادية وامتدادات سياسية في ظل الانقسام القائم في البلاد.

زيارة إلى أثينا

في سياق آخر، أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس عن تطلع بلاده للاستثمار وإعادة الإعمار في ليبيا.

وبحث دندياس مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة أثينا مجالات التعاون بين البلدين في الطاقة البديلة والصحة، وصيانة المدن الإغريقية القديمة في ليبيا.

كما ناقش الجانبان فرص إعادة حركة الطيران بين البلدين، وفق بيان الخارجية الليبية.