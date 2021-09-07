البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بعد توقفها بسبب كورونا.. استئناف محاكمة المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر في معتقل غوانتانامو

خالد شيخ محمد متهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول (الجزيرة)
خالد شيخ محمد متهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول (الجزيرة)
7/9/2021

تستأنف اليوم الثلاثاء جلسات الاستماع لخالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، و4 أشخاص آخرين، وذلك قبيل أيام من حلول الذكرى الـ20 للهجمات.

وخالد شيخ محمد مسجون مع بقية المتهمين في معتقل غوانتانامو منذ 15 عاما، وسيمثل أمام محكمة عسكرية في السجن لأول مرة منذ شتاء عام 2020.

وبعد تعليق الجلسات مدة 17 شهرا بسبب انتشار فيروس كورونا، يرجح أن تستأنف الإجراءات من حيث انتهت، وسط محاولات هيئة الدفاع لاستبعاد معظم الأدلة التي قدمتها الحكومة باعتبارها أخذت تحت التعذيب الذي تعرض له المتهمون على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) (CIA).

وعلى امتداد بقية أيام الأسبوع، ستعقد لقاءات مع المدّعين العسكريين وفرق الدفاع.

وبوجود عشرات الالتماسات لطلب الأدلة التي يرفض المدّعون العسكريون تسليمها، أشار محامو الدفاع إلى أن مرحلة ما قبل المحاكمة قد تستمر عاما آخر، وذلك يبعد أي أمل بمحاكمتهم أمام هيئة محلفين وصدور أحكام بحقهم.

وردا على سؤال بشأن إمكانية أن تصل القضية إلى هذه المرحلة، قال جيمس كونيل أحد محامي الدفاع "لا أعرف".

يسار من الأعلى (خالد شيخ محمد) يمين أعلى (علي عبد العزيز علي) يسار أسفل (رمزي بن الشيبة) يمين أسفل (مصطفى أحمد آدم الهوساوي) (الأوروبية)

تعذيب شديد

ويشير محامون إلى أن المتهمين الخمسة -خالد شيخ محمد وعمار البلوشي ووليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة ومصطفى الهوساوي- ضعفاء جسديا ويعانون من التداعيات الدائمة للتعذيب الشديد الذي تعرضوا له في مواقع سرية "سوداء" أقامتها "السي آي إيه" بين عامي 2002 و2006.

ويشير المحامون إلى أنه إضافة إلى ذلك، هناك آثار تراكمية لـ15 سنة قضوها في ظروف عزل قاسية منذ وصلوا إلى سجن غوانتانامو.

وسيمثلون في قاعة محكمة عسكرية تخضع لإجراءات أمنية مشددة جدا محاطة بأسلاك شائكة، كل مع فريق الدفاع عنه.

وسيحضر الجلسات أفراد عائلات عدد من الأشخاص الذين اتهموا بقتلهم قبل عقدين وعددهم 2976، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصحفيين في حدث يتزامن مع إحياء الذكرى السنوية للهجمات السبت القادم.

ويواجه المتهمون عقوبة الإعدام بتهم القتل والإرهاب أمام محكمة جرائم الحرب، ويمثلهم محامون عيّنهم الجيش فضلا عن آخرين يدافعون عنهم مجانا من القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية.

ومنذ فتحت القضية، عدّها المدعون محسومة، حتى من دون المعلومات التي انتزعت خلال عمليات استجواب "السي آي إيه" القاسية.

ويؤكد المدعون أن المتهمين قدموا جميعا أدلة ملموسة تفيد بأنهم خططوا لشنّ اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول، خلال جلسات استجواب أجراها فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) (FBI) في 2007 بعد وصولهم إلى غوانتانامو.

ولم يطّلع محققو مكتب التحقيقات الفدرالي في ما سمي بـ"الفريق النظيف" على المعلومات التي انتزعت من خلال التعذيب.

ولكن محامي الدفاع يشددون على أن عمليات الاستجواب عام 2007 لم تكن حقا "نظيفة" لأن الـ"إف بي آي" كان طرفا في برنامج "السي آي إيه" للتعذيب، ومن ثم كانت تحقيقاتهم تحمل طابع التهديد نفسه.

وتحدث المتهمون الذين كانوا لا يزالون يشعرون بأثر التعذيب حينذاك إلى محققي مكتب التحقيقات الفدرالي وسط قلق حقيقي من احتمال تعرضهم مجددا للتعذيب، وفق الدفاع.

وقال كونيل الذي يمثل البلوشي "لا شك في أن هؤلاء الرجال موجودون في غوانتانامو من أجل التستر على التعذيب"، بدلا من عرضهم أمام القضاء الأميركي العادي.

وأضاف أن التستر على التعذيب هو أيضا سبب تجمعنا جميعا في غوانتانامو لجلسة الاستماع الـ42 في لجنة 9/11 العسكرية.

وفي مسعى لإثبات حجته، يطالب فريق الدفاع بكمية كبيرة من المواد السرية التي تعارض الحكومة تسليمها، وتتعلق بكل شيء من برنامج التعذيب الأصلي وصولا إلى ظروف الاعتقال في غوانتانامو والتقييمات الصحية.

ويسعى محامو الدفاع لإجراء مقابلات مع عشرات الشهود، بعدما مثل 12 منهم أمام المحكمة، بينهم رجلان أشرفا على برنامج "سي آي إيه".

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

مقال بواشنطن بوست: خداع وبطش وصلف وتضليل واستخفاف.. رد فعل أميركا على 11 سبتمبر

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا مطولا استعرضت فيه عددا من الكتب التي صدرت في الولايات المتحدة في العقدين الماضيين بشأن تداعيات هجمات 11 سبتمبر 2001 وما آلت إليه جهود واشنطن في مكافحة “الإرهاب” من فشل.

6/9/2021

هل يغلق بايدن معتقل غوانتانامو؟

أثار قرار البيت الأبيض الإفراج عن 3 من معتقلي غوانتانامو محتجزين منذ نحو 20 عاما، تكهنات حول احتمال أن يغلق الرئيس جو بايدن هذا السجن العسكري الأميركي السيئ السمعة.

23/5/2021

مجلة فرنسية: التعذيب لم ينفع.. لكن الحظ حالف المحقق الأميركي فاكتشف بالصدفة العقل المدبر لهجمات سبتمبر

الصدفة أكثر فعالية من التعذيب، وتقوض القصة الرسمية لاكتشاف “العقل المدبر” لأحداث 11 سبتمبر/أيلول، ذلك ما يثبته كتاب “الرايات السود” الذي رفعت عنه السرية، وصدر أمس الأربعاء، لمحقق إف بي آي علي صوفان.

10/9/2020
المزيد من سياسة

انتخابات المغرب اليوم والهموم الداخلية تتصدر.. 18 مليون ناخب يختارون مجالس النواب والجهات والبلديات

حملة للحث على التصويت في الانتخابات العامة بالمغرب (الجزيرة)

تركيا تقدم مقترحا لتشغيل مطار كابل والأمم المتحدة تدعو طالبان لضمان عمل وكالات الإغاثة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الأناضول)

بايدن يوافق على منح الجيش اللبناني مساعدات بـ47 مليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن (الجزيرة)

دمرت 53 قرية وشردت نحو ألفي أسرة.. الفيضانات تتسبب في أضرار بالغة بولاية النيل الأبيض السودانية

الأكثر قراءة

شركات ناشئة وصغيرة تعيد الحياة للمخلفات في فرنسا

يعطي مصمّمون فرنسيون حياة جديدة لبعض المنتجات من خلال &#34;الارتقاء في إعادة تدويرها&#34; كي يصبح &#34;المنبوذ مرغوبا&#34; (الفرنسية)

حذر تركي وتريث أميركي.. طالبان تشكل حكومة وتؤكد التمسك بالشريعة وتقدم رسائل طمأنة للعالم

حددت سيناريوهات لوجهتهم.. إسرائيل تجند ترسانتها الأمنية لمطاردة الأسرى الستة ومفتي عُمان يحتفي بهم

(الجزيرة)

قراءة في التشكيلة الوزارية التي أعلنتها حركة طالبان

التشكيلة الوزارية التي أعلنتها حركة طالبان لا تضم أي شخصية من خارج الحركة وجميع أعضائها من داخلها (الأناضول)