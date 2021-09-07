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سياسة|فلسطين

استهدفت مواقع للمقاومة.. حماس: قصف إسرائيل لغزة محاولة للتغطية على عجزها وفشلها

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس (الجزيرة)
حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس (الجزيرة)
7/9/2021

رأت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) -اليوم الثلاثاء- أن قصف إسرائيل لقطاع غزة محاولة للتغطية على عجزها وفشلها في مواجهة نضال الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن "القصف الصهيوني على قطاع غزة محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضال شعبنا، بخاصة بعد العملية البطولية التي انتزع فيها 6 من مناضلي شعبنا حريتهم من سجن جلبوع".

وأضاف في بيان أن "هذا الصراع بين شعبنا ومقاومته مع المحتل سيتواصل إلى أن ينتزع شعبنا كامل حريته من المستعمر الصهيوني على كل أرض فلسطين".

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء قطاع غزة، وقال مراسل الجزيرة هشام زقوت إن 4 غارات جوية إسرائيلية استهدفت موقع القادسية بالقرب من خان يونس، وهو ما أحدث أضرارا جسيمة بالموقع.

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت غارة أخرى على موقع "القدس" التابع للمقاومة الفلسطينية، والواقع غرب خان يونس، وأحدثت الغارة أيضا أضرارا في الموقع والمناطق المحيطة، من دون الكشف عن أي خسائر بشرية جراء الغارات التي تعرض لها الموقعان.

وبثت منصات فلسطينية وشهود عيان مقاطع مصورة قالوا إنها لقصف الطيران الحربي الإسرائيلي لأحد مواقع المقاومة غرب مدينة خان يونس بصواريخ عدة.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الطائرات الحربية استهدفت مجمعا عسكريا وموقعا لإنتاج قذائف صاروخية يتبعان لحركة حماس، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة أطلقت من غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن البالونات الحارقة أدّت إلى اندلاع حرائق وإيقاع خسائر مادية.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية في غزة تنظيم احتجاجات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل، وإطلاق بالونات حارقة للمطالبة بإنهاء حصار القطاع.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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