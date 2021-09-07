واشنطن- أبرزت مجلة نيوزويك الأميركية آمال الزعيم الطالباني أنس حقانى في أن تنجح المفاوضات الجارية لإطلاق سراح آخر رهينة أميركي في أفغانستان، وهو المهندس مارك فريريتش، البالغ من العمر 59 عاما والمحتجز لدى الحركة منذ فبراير/شباط 2020.

ويعتقد أن شبكة حقاني، وهي مليشيا متحالفة مع طالبان، تقف وراء عملية اختطاف فريريتش، وتصنف وزارة الخارجية الأميركية الشبكة منظمة إرهابية منذ أكثر من عقد من الزمن.

واختطف فريريتش، وهو مدير بإحدى شركات الدعم اللوجستي لمشروعات داخل أفغانستان، أثناء زيارة عمل إلى إقليم خوست، ولم تكن تلك زيارته الوحيدة لأفغانستان، حيث زارها عدة مرات منذ عام 2012.

وقبل عمله الحالي، خدم فريريتش لسنوات في سلاح البحرية الأميركية قبل أن يتقاعد منذ سنوات.

وبعد الإبلاغ في أول فبراير/شباط 2020 عن اختفائه واحتمال اختطافه، تعقب مسؤولو الاستخبارات الأميركية هاتف فريريتش المحمول، وداهموا قرية بالقرب من المكان الذي كان فيه بعد أسبوع تقريبا من اختفائه في خوست.

ورغم أنهم ألقوا القبض على عدد من أهالي تلك القرية، فإنه لم يتم العثور على فريريتش وفشلت محاولة اقتفاء أثره.

مقاتلو حركة طالبان سيطروا على كامل البلاد (الأوروبية)

نداءات ومقايضة

وجهت شارلين، أخت مارك فريريتش، نداء إلى رئيس شبكة حقاني سراج الدين حقاني، كما طالبت الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل.

وقبل ذلك تساءلت شارلين عن سبب "توقيع الحكومة الأميركية اتفاقية سلام مع طالبان في أوائل فبراير/شباط 2020 لا تتضمن بندا للإفراج عن شقيقها".

من جانبه، أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بيانا قال فيه إن هناك خلية تعمل على ضمان عودة فريريتش سالما للبلاد.

كما رصد مكتب التحقيقات الفدرالي مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على إطلاق سراح فريريتش أو إنقاذه. وبالإضافة إلى ذلك، عرض برنامج "المكافآت من أجل العدالة" مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى مكان فريدريتش.

وأشارت تقارير إخبارية إلى رغبة حركة طالبان في مقايضة فريريتش بالسيد بشير نورزاي، وهو زعيم قبلي أفغاني اعتقل بتهمة الاتجار بالهيروين في نيويورك في أبريل/نيسان 2005، وهو موجود حاليا في سجن فدرالي في نيوهامشر.

مناقشات وآمال

وقال مسؤول في الحكومة الأميركية -طلب عدم الكشف عن هويته- لمجلة نيوزويك الأسبوع الماضي "نحن حريصون على استكشاف سبل لإعادة فريريتش"، لكن الأمر يستند إلى ضرورة تلقي دليل حديث على أنه ما زال حيا.

وفى تصريحات بعث بها لمجلة نيوزويك، أعرب المسؤول الكبير بحركة طالبان أنس حقاني عن أمله في أن تشهد المناقشات بين جماعته والولايات المتحدة حول آخر رهينة أميركي معروف في أفغانستان نتيجة إيجابية.

ولم يتطرق حقاني إلى ما إذا كانت طالبان مستعدة لتقديم دليل على أن فريريتش ما زال حيا عندما سألته مجلة نيوزويك.

بلينكن: عودة الأميركي المفقود قد تكون مفتاحا لعلاقات مستقبلية إيجابية بين الولايات المتحدة وطالبان (الفرنسية)

تدخل ومفاتيح

وفى الوقت الذي تسعى فيه طالبان للحصول على اعتراف دولي بحكمها، أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن عودة الأميركي المفقود قد تكون مفتاحا لعلاقات مستقبلية إيجابية بين الولايات المتحدة وطالبان.

ولم تعترف أي من دول العالم بعد بحركة طالبان، رغم استمرار الاتصالات المكثفة بينها وبين العديد من الدول مثل الصين وروسيا والهند وباكستان، وحتى الدول الغربية الأخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة.

كما ألقى البيت الأبيض بثقله أيضا، مؤكدا أن المناقشات جارية بين المسؤولين الأميركيين ومسؤولي طالبان فيما يتعلق بفريريتش.

وفي خطاب ألقاه في 8 يوليو/تموز الماضي، ذكر الرئيس بايدن للمرة الأولى والوحيدة اسم فريريتش، وقال "سنواصل العمل من أجل إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين، بمن فيهم مارك فريريتش، حتى يتمكن من العودة إلى عائلته بأمان".

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "قضية مارك فريريتش هي قضية أثارها مرارا مسؤولونا من وزارة الخارجية".

وأضافت أن وزارة الخارجية تعمل بشكل وثيق عبر كل من المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول المكلف بشؤون الرهائن روجر كارستينز.

وأوضحت أنهم "واصلوا الضغط على طالبان للإفراج عنه". وقالت ساكي إن قضية فريريتش تُعد "ذات أهمية كبيرة للرئيس جو بايدن".