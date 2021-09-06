هيمن المرشحون المتنافسون على مقاعد مجلس النواب العراقي في الانتخابات العراقية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الإعلانات والدعايات، وإطلاق وسوم داعمة لتحالفاتهم السياسية.

وسيطرت وسوم التحالفات السياسية على "الترند" في العراق بهدف الترويج لبرامجها الانتخابية، واستعراض قوتها الإلكترونية أمام المنافسين.

ومن أبرز التحالفات الانتخابية الشيعية التي تصدرت وسومها منصات التواصل الاجتماعي ائتلاف "سائرون" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العائد بقوة للانتخابات بعد مقاطعة لم تستمر طويلا، و"تحالف الفتح" الذي يضم مجموعة من الفصائل المنضوية في هيئة الحشد الشعبي ويتزعمه هادي العامري، وائتلاف دولة القانون برئاسة حزب الدعوة-جناح نوري المالكي، وقوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي.

..#صوت_الاصلاح_يعلو

أيها الشعب العراقي العظيم، أنتم اليوم مدعوون لمناصرة العراق ضد الفاسدين والتبعيين والمطبعين، وإيّاكم أنْ تبيعوا وطنكم لهم بأي ثمن،

_ سماحة القائد الصدر اعزه الله

.. pic.twitter.com/WQ7rz09gxC — قائدي مقتدى وافتخر (@sa_ad_98) September 4, 2021

أما أبرز التحالفات السنية فيقف في مقدمتها تحالف "العزم" برئاسة رئيس المشروع العربي خميس الخنجر، ومشاركة شخصيات وازنة؛ مثل سليم الجبوري، وخالد العبيدي، وجمال الكربولي، في حين يخوض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الانتخابات من خلال تحالف "تقدم"، ويبرز التحالف الثالث تحت مسمى "المشروع الوطني للإنقاذ"، وهو برئاسة أسامة النجيفي، ومشاركة شخصيات سياسية أخرى من محافظة نينوى؛ أبرزهم خالد سلطان، نجل سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وأظهرت الوسوم الانتخابية تحدّيا كبيرا بين المتنافسين في الانتخابات، في حين بدت المشاحنات واضحة بين التحالفات الانتخابية، خصوصا في ما يتعلق بنهج الدولة والقانون.

وتباينت ردود فعل العراقيين على منصات التواصل بشأن التنافس الانتخابي، فقد وجه عضو مجلس النواب العراقي المنسحب من المشاركة في الانتخابات فائق الشيخ علي نصيحة إلى المرشحين في الانتخابات، عبر على حسابه بتويتر، قائلا "نصيحة لكل مرشح مع كتلة، سواء أكان صادقا أم كاذبا: لا تعِد جمهورك بوعود مخملية وحلول جذرية لمشاكل العراق المستعصية، فإنك لن تستطيع أن تنفذها، لأن كتلتك داخلة في اتفاقات مع الكتل الأخرى، لاقتسام السلطات والثروات".

نصيحة لكل مرشح مع كتلة (سواء كان صادقاً أم كاذبا):

لا تعِد جمهورك بوعود مخملية وحلول جذرية لمشاكل العراق المستعصية..

فإنك لن تستطيع أن تنفذها، لأن كتلتك داخلة في اتفاقات مع الكتل الأخرى، لاقتسام السلطات والثورات.

يعني مو بكيفك.

أخاف بعد 4 سنوات هم راح يگولون محد نبهنا!#شني_هاي — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) September 5, 2021

في حين ذهب المرشح عن تحالف تقدم والنائب السابق حيدر الملا إلى تحريض أمانة بغداد على رفع صور ودعاية المرشحين من المناطق الفاصلة بين شوارع العاصمة، مشيرًا إلى أن ذلك أفضل من رفع التجاوزات في الأسواق العامة وقطع أرزاق الفقراء.

اعدام الاف العوائل الفقيرة برفع تجاوزات سكنهم وارزاقهم .. والتفرج على المرشحين يتجاوزون على الجزرات الوسطية والساحات العامة بدعاياتهم الانتخابية !!!#امين_بغداد تدري لو ماتدري !!! — Haider Al Mulla حيدر المُلاّ (@haidernmulla) September 5, 2021

ونشرت المرشحة عن حركة وعي علا التميمي صورا على حسابها بتويتر، تظهر تمزيق صور دعاية انتخابية لها في شوارع العاصمة بغداد، وعلقت عليها قائلة "جانب من المنافسة الشريفة الذي تعرضت له حملتي الانتخابية"، وأضافت التميمي "تصوروا هكذا منافسين سيمثلونكم في الدورة القادمة، ماذا سيقدمون لو فازوا؟".

جانب من "المنافسة الشريفة" الذي تعرضت له حملتي الانتخابية … تصوروا هكذا منافسين سيمثلوكم في الدورة القادمة .. ماذا سيقدمون لو فازوا!!! pic.twitter.com/29XATemvL7 — Ola Al-Tamimi (@AltememyOla) September 4, 2021

وعلق الصحفي علي خلف، عبر حسابه على تويتر، قائلا "معظم السياسيين يفترض أن يكونوا في السجن الآن"، مشيرا إلى أن العراق عانى أكبر عملية نهب في تاريخ البشرية وتعرض لتدمير هائل وشامل للبشر والشجر والحجر. وأضاف خلف أن "استمرار الانتخابات استمرار لنظام الفساد، ولا تغيير يلوح في الأفق معها! إن لم يحتجّ المواطن بهذه الطريقة فكيف إذن؟".