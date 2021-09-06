أمير قطر يستقبل وزير الداخلية السعودي ويبحث معه العلاقات الثنائية

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ووفدا مرافقا له في الدوحة.

وأفاد الديوان الأميري القطري بأنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني حضر اللقاء.

وأضافت الوكالة أن وزير الداخلية السعودي غادر الدوحة ظهر اليوم عقب زيارة رسمية لقطر، وكان وصلها أمس الأول السبت.