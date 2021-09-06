أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بتعيين بندر محمد العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية.
أمير قطر يستقبل وزير الداخلية السعودي ويبحث معه العلاقات الثنائية
6/9/2021
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ووفدا مرافقا له في الدوحة.
وأفاد الديوان الأميري القطري بأنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني حضر اللقاء.
وأضافت الوكالة أن وزير الداخلية السعودي غادر الدوحة ظهر اليوم عقب زيارة رسمية لقطر، وكان وصلها أمس الأول السبت.
المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)