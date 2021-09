أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت على ولاية بنجشير بأكملها، وهي آخر منطقة في أفغانستان كانت في أيدي قوات مناوئة للحركة، في المقابل تجري الحركة اللمسات الأخيرة لإعلان الحكومة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد صباح اليوم الاثنين إن الحركة بسطت سيطرتها على الولاية الواقعة شمال شرق البلاد، لتكتمل بذلك سيطرتها على كل أراضي أفغانستان في الوقت الذي تستعد فيه لإعلان حكومتها.

وفي وقت لاحق، ظهر مجاهد في مؤتمر صحفي بكابل ليعلن أن "الحرب انتهت رسميا في أفغانستان" بعد السيطرة على بنجشير، وسعى لطمأنة سكان الولاية بأنه لن يكون هناك أي تمييز ضدهم.

وقال مجاهد إن عددا كبيرا من المسؤولين السابقين غادروا ولاية بانجشير إلى الخارج، مشيرا إلى أن عددا منهم لجأوا إلى الولاية بهدف مواصلة المقاومة، وأكد أنه لا مبرر لاستمرار الحرب في أفغانستان وحان الوقت لبناء الوطن.

وأضاف أن الحركة حاولت بصورة جدية حل مشكلة بانجشير سلميا لكن جهودها فشلت، على حد تعبيره، مؤكدا أن من خرجوا من بانجشير وأفغانستان يمكنهم العودة في أي وقت.

وبثت طالبان صورا ومقاطع فيديو تظهر قادة ومقاتلين من الحركة وهم يدخلون إلى مدينة بازاراك مركز بنجشير، وقد وقف بعضهم أمام بوابة مقر حاكم الولاية، ورفعوا علم الحركة فوق سارية.

من جهة أخرى، قال مصدر بالحكومة الأفغانية المنصرفة للجزيرة إن أمر الله صالح نائب الرئيس المنصرف أشرف غني -والذي كان يدعم القوات المناوئة للحركة- غادر بنجشير إلى طاجيكستان. وكان صالح قد أعلن أنه الرئيس الشرعي للبلاد بعد مغادرة غني إلى أبو ظبي إثر دخول طالبان إلى كابل منتصف الشهر الماضي.

#Afghanishtan: VIDEO showing #Taliban raising their flag at #Panjshir governor's HQ this morning.#AhmadMassoud pic.twitter.com/1o6eNJz0AP

— Ashish Sinha (@Ashish_sinhaa) September 6, 2021