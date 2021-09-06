الأسرى الفلسطينيون والسجون الإسرائيلية.. بيانات وأرقام

سلّط نجاح 6 أسرى فلسطينيين في الفرار من سجن جلبوع صباح اليوم الاثنين الضوء على واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، إذ يقبع 4850 أسيرا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال، وسط معاناة كبيرة جرّاء الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وحسب آخر إحصاءات هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فإن من بين إجمالي الأسرى يوجد 43 سيدة، و225 طفلا.

كما يعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة -حسب الهيئة- من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.

سنوات وأحكام طويلة

يقول نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن 543 معتقلا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (يساوي 99 عاما حسب القانون العسكري الإسرائيلي) لمرة واحدة أو عدة مرات.

تشير المعطيات إلى أن 34 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما داخل السجون الإسرائيلية، في حين مضى على اعتقال نحو 13 أسيرا ما يزيد على 30 عاما متواصلة.

تقول هيئة شؤون الأسرى إن عدد المعتقلين الإداريين (من دون محاكمة) داخل السجون الإسرائيلية من بين إجمالي الأسرى بلغ نحو 540 معتقلا إداريا.

حسب آخر إحصاءات جمعية نادي الأسير، فإن 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضا للاعتقال الإداري؛ أقدمهم كايد الفسفوس الذي يضرب لليوم 54 على التوالي.

بلغ عدد الأسرى الذين خاضوا هذه المعركة منذ بداية 2021 نحو 50 أسيرا.

يتوزع إجمالي أعداد الأسرى الفلسطينيين على 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، تصفهم المؤسسات الحقوقية بالأسوأ على المستوى العالمي.





أسرى وأرقام

يعد المعتقل عبد الله البرغوثي صاحب أعلى محكومية، إذ قضت عليه محكمة بالسجن 67 مؤبدا.

يُلقّب الأسير كريم يونس (62 عامًا) بعميد الأسرى الفلسطينيين، إذ قضى أكثر من 38 عامًا برفقة ابن عمه ماهر يونس (61 عاما) وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل جندي إسرائيلي عام 1983.

يقترب الأسير نائل البرغوثي (63 عاما) الذي قضى نحو 35 عاما داخل السجون الإسرائيلية والمحكوم بالمؤبد بتهمة قتل جندي إسرائيلي من إنهاء 4 عقود من الاعتقال.

وأُطلق سراح البرغوثي ضمن صفقة شاليط عام 2011، وأعيد اعتقاله مجددا بعد 3 سنوات، مع 70 آخرين من محرري الصفقة، ويستكمل البرغوثي حاليًا حكم المؤبد الذي كان يقضيه قبل الإفراج عنه عام 2011.





ما أبرز السجون الإسرائيلية؟