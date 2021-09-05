"النجم الساطع".. 600 جندي أميركي يشاركون في مناورات مع الجيش المصري

أفاد بيان للقيادة الوسطى الأميركية أن الولايات المتحدة تشارك إلى جانب قوات مما وصفتها بالدول الشريكة، في مناورات "النجم الساطع" العسكرية مع مصر، في الفترة ما بين 2 و16 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشارت القيادة الأميركية الوسطى في البيان إلى أن نحو 600 من جنودها يشاركون في هذه المناورات التي كانت ستنظم العام الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب وباء كورونا.

U.S. forces participate in Exercise Bright Star in Egypt The U.S., along with forces from partner nations, have joined the Arab Republic of Egypt for Exercise Bright Star 2021 at Mohamed Naguib Military Base, Egypt, Sept. 2 – 16. https://t.co/cY1s3r23gQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 4, 2021

وقال المدير المكلف بالتدريب في القيادة الوسطى الجنرال ستيفن جي ديميلانو إن هذه المناورات تمكن الجيوش من تنمية قدراتها، والاستعداد للرد بسرعة أوقات الأزمات.

وذكر البيان أن هذه المناورات تأتي في إطار "العلاقة الأمنية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التي تقوم بدور رائد في الأمن الإقليمي وجهود مكافحة انتشار التطرف.