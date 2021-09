"النجم الساطع".. 600 جندي أميركي يشاركون في مناورات مع الجيش المصري

أفاد بيان للقيادة الوسطى الأميركية أن الولايات المتحدة تشارك إلى جانب قوات مما وصفتها بالدول الشريكة، في مناورات "النجم الساطع" العسكرية مع مصر، في الفترة ما بين 2 و16 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشارت القيادة الأميركية الوسطى في البيان إلى أن نحو 600 من جنودها يشاركون في هذه المناورات التي كانت ستنظم العام الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب وباء كورونا.

