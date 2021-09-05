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سياسة|مصر

"النجم الساطع".. 600 جندي أميركي يشاركون في مناورات مع الجيش المصري

قوات أميركية خلال عملية عسكرية بولاية هلمند الأفغانية (رويترز)
قوات أميركية خلال عملية عسكرية بولاية هلمند الأفغانية (رويترز)
5/9/2021

أفاد بيان للقيادة الوسطى الأميركية أن الولايات المتحدة تشارك إلى جانب قوات مما وصفتها بالدول الشريكة، في مناورات "النجم الساطع" العسكرية مع مصر، في الفترة ما بين 2 و16 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشارت القيادة الأميركية الوسطى في البيان إلى أن نحو 600 من جنودها يشاركون في هذه المناورات التي كانت ستنظم العام الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب وباء كورونا.

وقال المدير المكلف بالتدريب في القيادة الوسطى الجنرال ستيفن جي ديميلانو إن هذه المناورات تمكن الجيوش من تنمية قدراتها، والاستعداد للرد بسرعة أوقات الأزمات.

وذكر البيان أن هذه المناورات تأتي في إطار "العلاقة الأمنية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التي تقوم بدور رائد في الأمن الإقليمي وجهود مكافحة انتشار التطرف.

المصدر : الجزيرة

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