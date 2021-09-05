قالت مصادر محلية للجزيرة إن قوات النظام السوري استهدفت اليوم الأحد بصاروخ أرض أرض الجامع العمري بمدينة درعا، الذي انطلقت منه الثورة السورية عام 2011.

وأكد ناشطون وحسابات معارضة عبر منصات التواصل تدمير أجزاء جديدة من الجامع العمري الواقع في أحياء درعا المحاصرة جراء استهدافه بصاروخ أرض أرض من طراز "فيل"، حسب التسمية المحلية.

#أحرار_حوران

عاجل| مراسل تجمع أحرار حوران: ميليشيات الفرقة الرابعة تستهدف المسجد العمري بدرعا البلد بصاروخ أرض أرض من نوع "فيل" ما أدى لدمار كبير في المسجد. pic.twitter.com/yLY9shtOaC — تجمع أحرار حوران – Horan Free (@HoranFreeMedia) September 5, 2021

ولا تعد حادثة استهداف المسجد العمري الأولى من نوعها، حيث استهدفه النظام عدة مرات، وأدت إحداها لانهيار مئذنته عام 2013، إلا أن سكان المدينة أصروا بعد كل مرة على استمرار إقامة الصلاة فيه.

وكان عدد من المدنيين قد جرحوا في قصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام استهدف صباح اليوم الأحد أحياء درعا المحاصرة بعد انهيار المفاوضات التي ترعاها روسيا بين النظام والأهالي.

وقد طلبت عشائر المدينة من الجانب الروسي تأمين عملية تهجير جماعي لأهالي درعا البلد إلى تركيا أو الأردن بعد انقلاب النظام على بنود الاتفاق المبرم معها.

والمسجد العمري بدرعا له قيمة أثرية وتاريخية؛ إذ أمر الخليفة عمر بن الخطاب ببنائه في أثناء زيارته للمدينة. كما يحظى بأهمية رمزية كبيرة؛ إذ انطلقت منه أولى المظاهرات ضد النظام السوري أوائل مارس/آذار من عام 2011، قبل أن تعم معظم المحافظات.