قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأميركي إن التدابير الاستثنائية المتخذة يوم 25 يوليو/تموز الماضي "تهدف لحماية الدولة من العبث وهي تندرج في إطار احترام الدستور".

ورأى سعيد أن تلك الإجراءات تعكس إرادة شعبية واسعة، ودعا خلال اللقاء من وصفهم بأصدقائه الأميركيين إلى الاستماع لنبض الشارع في تونس حيث خرج التونسيون إلى الشارع للاحتفال بقرارات يوم 25 يوليو/تموز الماضي، حسب تعبيره.

وقال الرئيس التونسي أثناء استقباله الوفد، الذي ضم عضوي مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس مورفي وجون أوسوف في القصر الرئاسي، إنه "لا بد من رفع بعض الالتباسات" المتعلقة بالوضع في تونس، ووصف سعيد من يعتبرون ما حصل في تونس انقلابا بأنهم لا يعرفون القانون ويشوهونه.

وكان سعيد أعلن في وقت سابق تمديد التدابير الاستثنائية بما في ذلك مواصلة تجميد البرلمان حتى إشعار آخر دون أن يكشف عن برنامجه لإدارة المرحلة.

وردد سعيد مرارا أنه لن يكون هناك رجوع إلى الوراء وسط توقعات بطرحه إصلاحات سياسية يرجح أن تطال نظام الحكم والقانون الانتخابي، بجانب الذهاب إلى انتخابات مبكرة لإفراز برلمان جديد.

وتتهم أحزاب في البرلمان، من بينها الحزب الأكبر حركة النهضة، الرئيس بإدارة انقلاب على الدستور واحتكار السلطات، في وقت انتقدت فيه منظمات حقوقية إخضاع أشخاص من بينهم رجال أعمال وقضاة ونواب ومسؤولون للإقامة الجبرية وفرض قيود على السفر بدعوى مكافحة الفساد.

لكن سعيد تحدث أمس السبت عن "التباسات" ونفى تدبيره انقلابا. وقال في حضور عضوي الكونغرس "الانقلاب لا يمكن أن يكون إلا خارج الشرعية الدستورية".

وتابع "استعملت نصا دستوريا للحفاظ على الدولة من الخطر الداهم والجاثم على البلاد والدولة".

وحثت دول مؤثرة في وقت سابق، من بينها فرنسا والولايات المتحدة، الرئيس على طرح خارطة طريق وإدارة حوار وطني حول الإصلاحات الدستورية والاقتصادية.

وقال سعيد الذي وجه اتهامات مبطنة لخصومه بتغذية الضغوط الخارجية، في حضور عضوي الكونغرس، "تونس دولة ذات سيادة والسيادة للشعب التونسي".

I just finished meeting with Tunisian President Kais Saied at Carthage Palace. Here’s my quick readout:

1/ I urged a prompt return to the democratic path and a swift end to the emergency state.

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 4, 2021