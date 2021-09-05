إصابة طفلين بالدمام.. السعودية تعلن إحباط هجمات للحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

أعلنت السعودية أنها اعترضت هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة استهدفت شرق وجنوب السعودية، وأن طفلين أصيبا بجراح، في حين أفادت أنباء بتعرض مواقع للحوثيين في اليمن لغارات شنتها طائرات التحالف.

وقالت وزارة الدفاع السعودية فجر الأحد إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية، و3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية.

وأضافت أن طفلين أصيبا وتضرر 14 منزلا بعد اعتراض الصواريخ الباليستية على حي ضاحية الدمام شرقي السعودية.

كما وعدت وزارة الدفاع السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضي المملكة ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات، حسب تعبيرها.

ونقلت رويترز عن مصدر قوله إن منشآت شركة "أرامكو" النفطية في المنطقة الشرقية لم تتأثر بالهجوم الصاروخي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من نقل وكالة الأنباء السعودية عن التحالف الذي تقوده السعودية أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان (جنوبي المملكة).

طائرات مسيرة عرضها سابقا الإعلام الحربي لجماعة الحوثي (رويترز)

غارات باليمن

من جهتها، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن التحالف شن السبت 25 غارة على مواقع في محافظتي مأرب وصعدة اليمنيتين.

والثلاثاء الماضي، استهدف الحوثيون مطار أبها (جنوب غرب السعودية) بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، مما أسفر عن إصابة 8 مدنيين وتضرر طائرة تجارية.

ورد التحالف بقصف منصة متحركة يستخدمها الحوثيون لإطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة اليمنية صنعاء.

مقتل قيادي

من ناحية أخرى، قالت مصادر محلية يمنية إن موسى المشدلي، وهو قائد المقاومة المحلية (المناوئة للحوثيين) بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء وسط اليمن، قُتل بتفجير عبوة ناسفة زُرعت في سيارته بمدينة عدن جنوبي اليمن.

وأضافت المصادر أن اثنين من مرافقيه أصيبوا بجراح، وأنه لم تتضح بعد تفاصيل أكثر بشأن الحادث الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.