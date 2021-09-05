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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأميركية واحتجاز المنفذ

سيارة لقوات الشرطة الخاصة بالقرب من موقع إطلاق النار (مواقع التواصل)
سيارة لقوات الشرطة الخاصة بالقرب من موقع إطلاق النار (مواقع التواصل)
5/9/2021-|آخر تحديث: 5/9/202110:47 PM (مكة المكرمة)

قالت الشرطة الأميركية اليوم الأحد إن 4 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمدينة ليكلاند التابعة لولاية فلوريدا، قبل أن تتمكن السلطات من اعتقال المهاجم.

وأوضحت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على منفذ الحادث، مشيرة إلى أنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل ملغم.

ووفقا لبيان الشرطة، فقد قتل المهاجم رجلا وامرأة ورضيعا داخل المنزل، وامرأة أخرى داخل منزل ثان في العقار نفسه، كما أطلق النار على فتاة تبلغ من العمر 11 عاما عدة مرات وتم نقلها جوا إلى مستشفى تامبا العام لإجراء عملية جراحية.

وقالت الشرطة إن "المهاجم انخرط بعد ذلك في معركة بالأسلحة النارية مع ضباط إنفاذ القانون قبل اعتقاله، كما حاول لاحقا أخذ مسدس من ضابط في المستشفى".

وأكدت قائدة شرطة مقاطعة بولك بالولاية غريدي جاد، أن المشتبه به أصيب بطلق ناري واحد خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، ثم غادر المنزل واستسلم للشرطة.

وحتى ساعة نشر الخبر، لم يتم الكشف عن سبب الهجوم وهوية منفذه.

وسجلت الولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي أعلى حصيلة قتلى في جرائم العنف المسلح منذ عقدين، إذ خلفت حوادث إطلاق النار 430 قتيلا و1007 جرحى.

وخلال العام الماضي، أبلغت منظمة "أرشيف عنف السلاح" أكثر من 43 ألف حادثة قتل مرتبطة بحوادث العنف المسلح في أميركا، مما جعل عام 2020 أكثر الأعوام دموية من حيث حوادث إطلاق النار منذ 20 عاما على الأقل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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