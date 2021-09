مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأميركية واحتجاز المنفذ

قالت الشرطة الأميركية اليوم الأحد إن 4 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمدينة ليكلاند التابعة لولاية فلوريدا، قبل أن تتمكن السلطات من اعتقال المهاجم.

وأوضحت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على منفذ الحادث، مشيرة إلى أنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل ملغم.

ووفقا لبيان الشرطة، فقد قتل المهاجم رجلا وامرأة ورضيعا داخل المنزل، وامرأة أخرى داخل منزل ثان في العقار نفسه، كما أطلق النار على فتاة تبلغ من العمر 11 عاما عدة مرات وتم نقلها جوا إلى مستشفى تامبا العام لإجراء عملية جراحية.

وقالت الشرطة إن "المهاجم انخرط بعد ذلك في معركة بالأسلحة النارية مع ضباط إنفاذ القانون قبل اعتقاله، كما حاول لاحقا أخذ مسدس من ضابط في المستشفى".

وأكدت قائدة شرطة مقاطعة بولك بالولاية غريدي جاد، أن المشتبه به أصيب بطلق ناري واحد خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، ثم غادر المنزل واستسلم للشرطة.

وحتى ساعة نشر الخبر، لم يتم الكشف عن سبب الهجوم وهوية منفذه.

More photos from the scene of the quadruple homicide in #Lakeland https://t.co/D6DOaLLc7u pic.twitter.com/KNuIIqNhXh

— Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) September 5, 2021