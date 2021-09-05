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سياسة|غينيا

إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في العاصمة الغينية

الجنود أمروا سكان العاصمة كوناكري بالعودة لمنازلهم وعدم مغادرتها (رويترز-أرشيف)
الجنود أمروا سكان العاصمة كوناكري بالعودة لمنازلهم وعدم مغادرتها (رويترز-أرشيف)
5/9/2021-|آخر تحديث: 5/9/202103:11 PM (مكة المكرمة)

دوى صوت إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة وسط العاصمة الغينية، صباح اليوم الأحد، وقد شوهد عدد كبير من الجنود في الشوارع.

ولم يرد أي تفسير بعد للتوتر المفاجئ وسط كوناكري حيث مقر الرئاسة ومؤسسات الدولة ومكاتب تجارية، في حين التزمت السلطات الصمت حتى الآن.

وتحدث سكان في منطقة كالوم التي تشمل وسط العاصمة -تواصلت معهم وكالة الصحافة الفرنسية- عن إطلاق نار كثيف.

 

 

وأفاد السكان بأنهم شاهدوا عددا من الجنود يأمرون القاطنين في المنطقة بالعودة إلى منازلهم وعدم مغادرتها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري قوله إنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي، وتمركز العديد من الجنود بعضهم مدجج بالسلاح حول القصر.

وذكر مسؤول حكومي كبير أن الرئيس ألفا كوندي لم يصب بأذى لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وقال شاهد لرويترز إنه رأى مدنيا مصابا بأعيرة نارية.

المصدر : وكالات

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