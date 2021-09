وسط تنديد دولي.. انقلاب في غينيا والقبض على الرئيس كوندي وتعطيل الدستور

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القوات الخاصة الغينية ألقت الأحد القبض على الرئيس ألفا كوندي وحلت مؤسسات الدولة، في حين أكدت وزارة الدفاع أن الحرس الرئاسي تصدى لهجوم شنته قوات خاصة على الحرس الجمهوري.

وأعلن قائد القوات الخاصة بغينيا كوناكري العقيد مامادي دومبويا، في مقطع انتشر عبر منصات مواقع التواصل تنحية الرئيس ألفا كوندي.

وقال في تصريحٍ توجّه فيه إلى المواطنين: "قررنا حل المؤسسات والحكومة وإقفال الحدود البرية والجوية، ونتوجه إلى من يهمه الأمر إلى إكمال عملهم بشكل طبيعي".

وفي وقت لاحق، أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، حتى إشعار آخر، وكذلك استبدال رجال الجيش بالمحافظين.

وقال المجلس أيضا في بيان أذيع بالتليفزيون الوطني إنه سيعقد اجتماعا بوزراء حكومة كوندي ومسؤولين كبار آخرين صباح الاثنين في العاصمة كوناكري.

وبثّ الانقلابيون مقطع فيديو للرئيس ألفا كوندي مقبوضا عليه، وهو جالس على أريكة ويرتدي بنطال جينز وقميصا، ويرفض الإجابة حين سئل إن كان قد تعرّض لسوء معاملة.

وذكرت مصادر عسكرية أن الرئيس اقتيد إلى موقع لم يُكشف النقاب عنه، وأن المتمردين اعتقلوا مسؤولين حكوميين كبارا.

وقال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة إن الرئيس كوندي لم يتعرض لأذى، مؤكدا أن سلامته مضمونة وأنه سُمح له بالاتصال بأطبائه.

#BREAKING: Guinea’s President, Mr Alpha Conde has been detained by the coup plotters in #Guinea. #Coup #GuineaCoup #AlphaConde pic.twitter.com/M5cpyJiEkp

— Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) September 5, 2021